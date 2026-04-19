Good News: राजस्थान के 2.17 करोड़ किसानों को बड़ी राहत, फसल बीमा के लिए 1150 करोड़ रुपए किए जारी

कृषि मंत्री ने कहा कि खरीफ 2025 के तहत किसानों के लगभग 2237 करोड़ रुपए के बीमा दावों का त्वरित और प्राथमिकता के आधार पर वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। इससे प्रभावित किसान परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी, जो उनकी आय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार दावों के निस्तारण को पारदर्शी, तेज और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।