Suicide: ‘फॉर्म भरने कॉलेज जा रही हूं..’, नर्सिंग छात्रा समेत झालावाड़ में 2 युवतियों ने किया सुसाइड, लाइलाज बीमारी से डिप्रेशन में थी वर्षा

चिकित्सकों ने उसे आईसीयू वार्ड में भर्ती किया, लेकिन सोमवार सुबह उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने बताया कि मृतका यहां पर ही एक दुकान पर सेल्स गर्ल का काम करती थी। वह किसी लाईलाज बीमारी से पीड़ित थी, जिसके कारण वह तनाव में रहती थी। परिजनों ने आशंका जताई कि संभवतः उसने इसी कारण आत्महत्या की है। पुलिस सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए इसकी गहनता से जांच कर रही है।