Punjab Govt Jobs 2019 : पंजाब सरकार, स्थानीय सरकार के विभाग ने विभिन्न नगर निगमों और नगर परिषदों - नगर पंचायतों में क्लर्क, सफाई कर्मचारी, चपरासी और अन्य पदों के लिए विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र इच्छुक उम्मीदवार 20 जून 2019 को या उससे पहले निर्धारित प्रारूप में उक्त पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी और विस्तृत अधिसूचना के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

शैक्षणिक योग्यता

सफाई कर्मचारी से लेकर क्लर्क तक के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता के मानक अलग -अलग हैं। दसवीं से लेकर स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तकनिकी कर्मचारी के लिए संबंधित पद के लिए आईटीआई उत्तीर्ण होना जरुरी है।

महत्वपूर्ण तिथि

आवेदन की अंतिम तिथि - 20 जून 2019

रिक्तियों का विविरण

सफाई कर्मचारी - 253 पद

बेलदार, माली, माली-कम-बेलदार, माली-कम-चौकीदार और माली-कम-बेलदार-कम-चौकीदार - 51 पोस्ट

क्लर्क - 24 पद

पंप ऑपरेटर, सहायक पंप ऑपरेशन, पंप चालक और ट्यूबवेल चालक - 5 पद

चपरासी - 11 पद

सहायक लाइनमैन - 2 पद

लाइनमैन - 1 पद

मेट सिविल - 1 पद

सहायक - 1 पद

कौशल सहायक - 1 पद

How To Apply For Punjab Govt Jobs 2019

उक्त पदों पर आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में पद के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ “पंजाब नगरपालिका भवन, प्लॉट नंबर -3, सेक्टर -35 ए, चंडीगढ़” में 20 जून 2019 तक भेज सकते हैं।