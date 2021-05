AIIMS Bhubaneswar Result 2021 out: आरए और अन्य पदों के लिए रिजल्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड

AIIMS Bhubaneswar Result 2021 out: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर ( AIIMS Bhubaneswar) ने शोध सहायक, फील्ड सहायक और डीईओ व अन्य पदों के लिए परिणाम घोषित किया है। साथ ही कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए AIIMS भुवनेश्वर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साक्षात्कार आयोजित करने का निर्णय लिया है। ऐसे सभी उम्मीदवार जिन्होंने रिसर्च असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट और डीईओ पदों के लिए आवेदन किया है, वे अपना रिजल्ट एम्स भुवनेश्वर की आधिकारिक वेबसाइट aiimsbhubaneswar.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही परिणाम की जांच भी कर सकते हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 17 और 18 मई को इंटरव्यू

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर ( AIIMS Bhubaneswar ) ने प्रोजेक्ट असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट और DEO के पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए चयनित उम्मीदवारों की सूची की पीडीएफ अपलोड की है। रिसर्च असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट और डीईओ पदों के लिए आवेदन किए गए उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची और आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध साक्षात्कार अनुसूची की जांच कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से भी इसे चेक कर सकते हैं। साक्षात्कार के लिए चयनित योग्य उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि AIIMS भुवनेश्वर ने इन पदों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंटरव्यू लेने का फैसला लिया है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए एम्स भुवनेश्वर ने यह फैसला लिया है। अनुसंधान सहायक पद के लिए साक्षात्कार 17-05-2021 यानि सोमवार को सुबह 9 बजकर 30 मिनट से आयोजित किया जाएगा। जबकि फील्ड सहायक पद के लिए यह दोपहर 2 बजकर 30 बजे से आयोजित किया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए साक्षात्कार 18 मई 2021 यानि मंगलवार को दोपहर 2 बजकर 30 मिनट से आयोजित किया जाएगा।

AIIMS Bhubaneswar Result 2021 : कैसे करें डाउनलोड

योग्य उम्मीदवार सबसे पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भ्रुवनेश्वर ( AIIMS Bhubaneswar ) की आधिकारिक वेबसाइट https://aiimsbhubaneswar.nic.in/पर जाएं। होम पेज पर उपलब्ध व्हाट्स न्यू सेक्शन पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर प्रदर्शित लिंक शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर ICMR NTD प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। यहां रिजल्ट का पीडीएफ एक नई विंडो में मिलेगा। उम्मीदवार रिजल्ट डाउनलोड करें और एक प्रिंट कॉपी आगे के लिए आपने पास रख लें।

