एम्स, दिल्ली में ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर होगी बम्पर भर्ती

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (एम्स), (All India Institute of Science (AIIMS) नई दिल्ली ने हाल ही ग्रुप-ए, बी व सी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें जूनियर इंजीनियर, प्रोग्रामर, साइंटिस्ट, जूनियर हिन्दी ट्रांसलेटर, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट (Junior Engineer, Programmer, Scientist, Junior Hindi Translator, Operation Theater Assistant) समेत कई पद शामिल हैं। आवेदक ऑनलाइन माध्यम (Applicant online medium) से आवेदन प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। विभिन्न पदों के अनुसार आवेदक की उम्र अलग-अलग तय की जाएगी।

कुल पद— 430

आवेदन की अंतिम तिथि : 12 मार्च, 2020

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से संबंधित विषय में पीएचडी के अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री (Post graduation degree in addition to Ph.D.) और बैचलर्स डिग्री (Bachelor's degree) प्राप्त होना अनिवार्य है। संबंधित पद के अनुसार अभ्यर्थी के पास कार्यानुभव होना चाहिए।

चयन : कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट में प्राप्त मेरिट अंकों (Merit marks obtained in computer based test) के अलावा साक्षात्कार व स्किल टेस्ट (Interview and skill test) में बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर अभ्यर्थी को चुना जाएगा।



अधिक जानकारी के लिए देखे: https://www.aiimsexams.org/pdf/Advertisement%20for%20the%20post%20of%20Group%20A,B%20&%20C%20at%20AIIMS,%20New%20Delhi.pdf