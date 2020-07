Army Rally Bharti 2020: जयपुर, सीकर और टोंक जिले की रैली भर्ती के लिए परंजीकरण की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2020

Army Rally Bharti 2020 : देश सेवा का जज्बा रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारतीय सेना ने रैली भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्यताधारी युवा, नियत तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त 2020 तक चलेगी। भर्ती संबंधी जरुरी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर जाएं।

Click Here For Official Notification

सीकर जिले के साथ होगी जयपुर-टोंक जिले की भर्ती

सेना भर्ती कार्यालय जयपुर की ओर से इस बार तीन जिलों के लिए रैली भर्ती कार्यक्रम रखा है। जो जयपुर, सीकर व टोंक जिले के अभ्यार्थियों के लिए सीकर स्थित मैदान पर आयोजित की जाएगी। भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 30 जून से शुरू हो गए हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां

Application Start Date- 30-06-2020

Application End Date - 14-08-2020

Rally Start Date- 24-08-2020

Rally End Date- 31-03-2021

पात्रता

शैक्षणिक योग्यता : सिपाही (जीडी) पद के लिए अभ्यर्थी का न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ दसवीं उत्तीर्ण होना चाहिए।

टेक्निकल पद : 10+2 / Intermediate exam pass in science with Physics, Chemistry, maths and English with min 50% marks in aggregate and min 40% mks in each subject.

Soldier Clerk/ Store Keeper Technical /Inventory Management

10+2 / Intermediate exam pass in any stream (Arts, Commerce, Science) with 60% marks in aggregate and min 50% in each subject. Securing 50% in English and Maths / Accounts / Book Keeping in Class 12th is mandatory.

Sol Tdn 10thPass (Steward, Chefs, Artisan (Wood work), Washer Man, Dresser, Tailor and Support Staff)

(i) Class 10th simple pass. (ii) No stipulation in aggregate percentage but should have scored minimum 33% in each subject.

आयु सीमा

सिपाही सामान्य ड्यूटी के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष और अधिकतम 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

टेक्निकल/स्टोर कीपर/ लिपिक और ट्रेडमैन पोस्ट के लिए आवेदक की अधिकतम आयु 23 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए।

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।