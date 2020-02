Big News: अब तीन विभागों की होगी एक बोर्ड में भर्ती, यहां जानें पूरी खबर

इंजीनियर और डिप्लोमाधारी बेरोजगारों (Engineer and Diploma holder unemployed) के लिए खुशखबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (Rajasthan Staff Selection Board) की ओर से कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2020 (Junior Engineer Combined Direct Recruitment Examination 2020) की विज्ञप्ति जारी की गई। सार्वजनिक निर्माण, जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (Public Works, Water Resources, Public Health Engineering Department and Rajasthan State Agricultural Marketing Board) में कुल 1054 पदों के लिए आवेदन 5 मार्च से शुरू होंगे तथा अभ्यर्थी अंतिम तिथि 2 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे।

अलग से जारी होगी पाठ्यक्रम की सूचना : साथ ही बोर्ड द्वारा डिग्री एवं डिप्लोमा की परीक्षा अलग-अलग कराई जाएगी। परीक्षा की तिथि, समय व स्थान के लिए अलग से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। इसके अलावा पदों का वर्गीकरण, आरक्षण, आयु छूट में प्रावधान, परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम (Provision in classification, reservation, age relaxation, scheme of examination and syllabus) की सूचना भी अलग से जारी होगी।

आयु सीमा

आवेदक 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता

पदों के हिसाब से शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति के अनुसार इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा (Degree or diploma in engineering) के लिए अलग-अलग होगी। इसके साथ ही देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान आवश्यक होगा।

वेतनमान

पे मैट्रिक्स लेवल 10 एवं प्रारंभिक वेतनमान 33,800 निर्धारित किया गया है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा।

शाम को संशोधित विज्ञप्ति जारी

बोर्ड द्वारा दोपहर में निकाली विज्ञप्ति में कुल पदों की संख्या में गफलत की स्थिति बन गई। कुल पद जोड़ के हिसाब से 1054 होने चाहिए थे, लेकिन कुल पद 1054 लिख दिए गए। शाम को जारी की गई संशोधित विज्ञप्ति में पद संख्या 1054 ही लिखी गई, लेकिन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्रीधारक के 49 और डिप्लोमाधारक के 84 पद रखे गए। पूर्व की विज्ञप्ति में ये पद क्रमश: 66 व 69 रखे गए थे।

परीक्षा शुल्क

सामान्य, ईडब्ल्यूएस व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपए।

नॉन क्रीमीलेयर के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 350 रु.।

विशेष योग्यजन तथा राजस्थान

के अनु जाति, जनजाति के लिए 250 रु.।

सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख से कम है, उनके लिए 250 रु.।



कनिष्ठ अंभियंता, विभागवार पदों का वर्गीकरण





सार्वजनिक जल जन राज्य कृषि

निर्माण संसाधन स्वास्थ्य अ. वि. बोर्ड

1. सिविल, डिग्रीधारक 276 149 49 59

2. सिविल, डिप्लोमाधारक 69 307 84 15

3. विद्युत डिग्रीधारक 29 - - 04

4. विद्युत डिप्लोमाधार 06 - - 01

5. यांत्रिक डिग्रीधारक - 02 - -

6. यांत्रिक डिप्लोमाधारक - 04 - -