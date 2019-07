YouTube में ऐसे बनाएं करियर, प्रसिद्धि के साथ कमा सकते हैं करोड़ों रूपए : यहां पढ़ें

Career in YouTube Channel : तकनीक के जमाने में जहां मशीनों ने बेरोजगारी को बढ़ाया है वहीं इंटरनेट के इस युग में रोजगार के विकल्प भी खुले हैं। आपने भी देखा होगा इंटरनेट पर आजकल हर कोई रातों रात स्टार बन जाता है। किसी भी व्यक्ति को अब अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बेहतरीन मंच की जरुरत नहीं है। जहां पहले व्यक्ति को अपनी कला और क्रिएटिविटी के लिए एक अच्छे मंच का इन्तजार होता था और उसके लिए बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं आज सोशल मीडिया और गूगल ने इसकी राह आसान कर दी है। अब आपके पास अपने वीडियो के जरिए प्रसिद्धि पाने के लिए YouTube और सोशल मीडिया बेहतरीन विकल्प है। कमाई की बात करे तो यूट्यूब से लोग करोड़ों रूपए महीने के कमा रहे हैं।

How To Create YouTube Channel

इंटरनेट पर किसी भी कार्य के लिए शुरुआती चरण होता है mail अकाउंट बनाना, यह स्मार्टफोन में भी सॉफ्टवेयर इनस्टॉल और अपडेट के लिए बेहद जरुरी होता है। सबसे पहले गूगल पर ईमेल अकाउंट बनाएं। इसके बाद YouTube ओपन करें और sign in करें। इसके बाद YouTube प्रोफाइल पर क्लिक करें और your Channel पर जाएं। यहां आपको Use You Tube As में चैनल का नाम लिखना होगा। इसके बाद create channel पर क्लिक करना होगा। आगे कस्टमाइज चैनल के ऑप्शन पर क्लिक करें। आगे के पेज पर channel फोटो, channel Art फोटो, नाम और डिस्क्रिप्शन अपलोड करने हैं। जानकारी भरने के बाद आप फिर से प्रोफाइल पर जाएं और creator studio पर क्लिक करें। यहां आपको अपना यूट्यूब चैनल दिखाई देगा, जहां वीडियो अपलोड करने के साथ ही चैनल की सेटिंग भी अपने अनुसार कर सकते हैं।

How To Monetize YouTube Channel

यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करने के साथ ही उन्हें प्रमोट भी करना होगा। सभी सोशल प्लेटफार्म पर शेयर करें। यूट्यूब पर वीडियो लगातार अपलोड करते रहें। एक साल में 4 हजार घंटे वाच टाईम और एक हजार सब्सक्राइबर हो जाए तो monetize के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूट्यूब द्वारा एक महीने में रिव्यु करके चैनल मोनेटाइजेशन अप्रूव कर दिया जाएगा। वीडियो यूट्यूब की गाइड लाइन के मुताबिक हो, डुप्लीकेट/ reuse नहीं होने चाहिए।

YouTube Earning

यूट्यूब पर ट्रेंड के मुताबिक वीडियो अपलोड करने से बेहतर रेवेन्यू जनरेट होता है। व्यू पर ही कमाई डिपेंड करती है। जैसे -जैसे व्यू बढ़ते जाएंगे वैसे ही earning भी बढ़ती जाएगी। वीडियो Playlist के अनुसार लगाएं। जिन केटेगरी के वीडियो पर रेवेन्यू अच्छा मिलता है उन पर फोकस रखें। 100 डॉलर के बाद अपना पैसा बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बार बैंक अकाउंट adsense में जोड़ने के बाद मासिक कमाई स्वतः खाते में जुड़ती जाएगी।

वीडियो कैसे होने चाहिए

यूट्यूब पर अपलोड होने वाले वीडियो किसी भी श्रेणी के हो सकते हैं। घर पर खाना बनाने से लेकर खेतों में कार्य के भी हो सकते हैं। क्रिएटिव वीडियो की यूट्यूब पर हमेशा डिमांड रहती है। सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले वीडियो की पहचान करके ही खुद वीडियो बनाएं तो बेहतर रेवेन्यू मिलता है।