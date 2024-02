Central Bank Job: सेंट्रल बैंक में 3000 पदों पर भर्ती, Graduate उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई

अप्लाई करने के लिए आवेदक की उम्र कितनी होनी चाहिए? (Central Bank Of India)

सेट्रंल बैंक ऑफ इंडिया ने कुल 3000 पदों पर भर्तियां निकाली है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को आयुसीमा का खास ख्याल रखना होगा। यदि आपका जन्म 01-04-1996 से 31-03-2004 के बीच हुआ है तो आप इन पदों पर अप्लाई (How To Apply For CBI) कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रैजुएट की डिग्री होनी चाहिए।

वेतन (Stipend Of Central Bank Of India)

- ग्रामीण/अर्ध शहरी ब्रांच: 15,000 रुपये - शहरी ब्रांच: 15,000 रुपये - मेट्रो ब्रांच: 15,000 रुपये फॉर्म भरने की राशि (Application Fees Of Central Bank Of India)

बता दें, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आवेदन शुल्क 800 रुपये + जीएसटी है। वहीं पीडब्लूडी (PwBD) उम्मदीवारों के लिए ये शुल्क 400 रुपये + जीएसटी है और एससी/एसटी के लिए यह राशि 600 + जीएसटी है। महिलाओं और ईडब्लूएस (EWS) के लिए यह राशि 600 + जीएसटी है।