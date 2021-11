CGPSC MS Recruitment 2021: मेडिकल स्पेशलिस्ट के पद पर बंपर नौकरी, ऐसे करें आवेदन

CGPSC MS Recruitment 2021 : छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। यह भर्ती मेडिकल के क्षेत्र से जुडे उम्मीदवारों के लिए है। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से मेडिकल स्पेशलिस्ट (CGPSC Medical Specialist Recruitment 2021) के पद पर भर्ती के लिए वैकेंसी जारी हुई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक या इससे पहले आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर आवेदन कर सकते है।

641 पदों पर होगी भर्तियां:—

CGPSC द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुमसार, इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 641 पदों पर भर्तियां होंगी। इसमें (CGPSC Recruitment 2021) आवेदन की प्रक्रिया 11 नवंबर, 2021 से शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 10 दिसंबर, 2021 तक का समय दिया गया है।

महत्वपूर्ण तिथियां:—

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख : 11 नवंबर, 2021

आवेदन करने की अंतिम तारीख : 10 दिसंबर, 2021

आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख : 10 दिसंबर, 2021

आवेदन फॉर्म में करेक्शन की तारीख : 11 से 15 दिसंबर, 2021

ऐसे करें आवेदन:—

— सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाएं।

— होम पेज पर दिए Recruitment सेक्शन में जाएं और Online Application के लिंक पर जाएं।

— अब MEDICAL SPECIALIST [DEPT. OF PUBLIC HEALTH & FAMILY WELFARE] -2021 के लिंक पर जाएं।

— इसके बाद CLICK HERE TO REGISTER AND APPLY ONLINE FOR MEDICAL SPECIALIST-2021 के लिंक पर क्लिक करें।

— अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।

— आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद इसका एक प्रिंट जरूर ले लें।

आयु सीमा:—

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जबकि रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट मिलेगी।

वैकेंसी डिटेल:—

कुल पदों की संख्या : 641 पद

शिशु रोग विशेषज्ञ के लिए : 123 पद

मेडिसिन विशेषज्ञ के लिए : 115 पद

स्त्री रोग विशेषज्ञ के लिए : 111 पद

इनथेशिया स्पेशलिस्ट के लिए : 124 पद

अस्थि रोग विशेषज्ञ के लिए : 22 पद

सर्जरी स्पेशलिस्ट के लिए : 111 पद

आवेदन शुल्क:—

जनरल कैटिगरी के लिए : 400 रुपए

SC, ST और OBC कैटिगरी के लिए : 300 रुपए

आवेदन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए : 100 रुपए

नोट— आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए जमा की जा सकती है।

