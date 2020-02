कोरोनवायरस से प्रभावित छात्रों के लिए चीन ने निकाला विशेष फरमान

कोरोनवायरस (Coronavirus) के प्रकोप से प्रभावित छात्रों के लिए चीन की सरकार ने विशेष फरमान निेकला है। चीन के शिक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय (China's Ministry of Education and Ministry of Finance) ने स्थानीय सरकारों और स्कूलों (Governments and Schools) से कहा है कि वे उन गरीब परिवारों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करें जो कोरोनवायरस के प्रकोप से प्रभावित हैं (Provide financial assistance to students from poor families who are affected by coronavirus outbreaks)। मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए एक संयुक्त बयान के अनुसार संबंधित कार्यालयों को गरीब छात्रों के स्वास्थ्य और रहने की स्थिति के बारे में जानकारी रखने और उन लोगों पर विशेष ध्यान देना देने की के लिए कहा गया है। खासतौर पर जो छात्र गरीबी है और प्रभावित क्षेत्र, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहते हैं।

सहायता, ट्यूशन फीस में कमी या छूट देगी सरकार

बयान में कहा गया है कि गरीब छात्र जिनके परिवार वायरस से संक्रमित हैं (Families are infected with the virus), उनके लिए स्कूल में पढ़ाई और जीवन सुनिश्चित (Ensuring education and life in school) करने के लिए अस्थायी सहायता, ट्यूशन फीस में कमी या छूट (Assistance, reduction or waiver of tuition fees) शामिल है। शीतकालीन अवकाश (winter vacation) के दौरान स्कूल में रहने वाले गरीब परिवारों के छात्रों की देखभाल के लिए मंत्रालयों को भी देश भर के स्कूलों की आवश्यकता होती है।