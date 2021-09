Delhi University Recruitment 2021: असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई

Delhi University Recruitment 2021: दिल्ली विश्वविद्यालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं . आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर शुरू हो चुकी है। उक्त पदों के लिए आवेदक का नेट के साथ किसी भारतीय विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री/पीएचडी/पीजी डिग्रीधारी होना आवश्यक है. इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है. इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 251 रिक्त पदों को भरा जाएगा.

महत्वपूर्ण तिथियां:

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 20 अक्टूबर 2021

रिक्तियों का विवरण

असिस्टेंट प्रोफेसर - 251 पद

शैक्षिक योग्यता: उम्मीदवार को NET के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ पीजी डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवार अधिक विवरण के लिए नोटिफिकेशन जरुर पढें .

चयन मानदंड

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को वैध फोटो आईडी (आधार / मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट) के साथ सभी प्रशंसापत्र / प्रमाण पत्रों के साथ साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। योग्यता, अनुभव और श्रेणी के संबंध में प्रमाण पत्र / प्रशंसापत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी का एक सेट, जैसा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाया गया है, आवेदक द्वारा विधिवत प्रमाणित, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

How to apply for Delhi University Recruitment 2021

इच्छुक उम्मीदवार 20 अक्टूबर 2021 को या उससे पहले ऑनलाइन मोड से आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, उम्मीदवार भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन का प्रिंटआउट ले सकते हैं।