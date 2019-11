DRDO Recruitment 2019 : इंजीनियर्स के लिए निकली भर्ती, इस तारीख तक करें अप्लाई

DRDO Recruitment 2019 : रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation) (DRDO) ने इंजीनियर्स पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ओडिशा के चंदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (Integrated Test Range) के लिए यह भर्ती की जाएगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार कुल 116 तकनीशियन अपरेंटिस पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 20 नवंबर, 2019 (शाम 5.30 बजे) तक किए जा सकते हैं।

DRDO Recruitment 2019 : वेकेंसी डिटेल्स

ग्रेजुएट अपरेंटिस

BE or BTech in computer science engineering/IT : 22

BE or BTech in electronics engineering : 25

BE or BTech in electrical engineering : 5

BE or BTech in mechanica engineering : 3

BE or BTech in civil engineering :1

BE or BTech in aerospace engineering : 2

Bachelors in Library Science : 2

ग्रेजुएट अपरेंटिस के लिए वजीफा (Stipend)

ग्रेजुएट अपरेंटिस के लिए चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह वजीफे के रूप में 9 हजार रुपए दिए जाएंगे।

तकनीशियन अपरेंटिस

Diploma in computer science engineering/IT : 23

Diploma in electronics engineering : 23

Diploma in electrical engineering : 5

Diploma in mechanica engineering : 3

Diploma in civil engineering : 2

तकनीशियन अपरेंटिस के लिए वजीफा (Stipend)

तकनीशियन अपरेंटस के लिए चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह वजीफे के रूप में 8 हजार रुपए दिए जाएंगे।

DRDO Recruitment 2019 for Engineers : ऐसे करें अप्लाई

-उम्मीदवारों ने अनिवार्य रूप से www.mhrdnats.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो

-ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को RAC website पर रजिस्टर करना होगा। बाद के लॉग इन के लिए ईमेल और पासवर्ड की आवश्यकता होगी

-उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे वेब ब्राउजर - Mozilla Firefox ver. 60 और Google Chrome ver. 60 या उससे ऊपर वाला ब्राउजर इस्तेमाल में लें

-अपना बायोडाटा भरें

-फोटोग्राफ और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें

-सबमिट करने के बाद लॉक करें

नोट : जो उम्मीदवार अपरेंटिस पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे DRDO recruitment 2019 नोटिफिकेशन का अध्ययन कर लें।

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ट्रेनिंग का समय 12 महीने होगा।