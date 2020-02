Good News: 4965 पदों पर एएनएम भर्ती का रास्ता साफ, जानें पूरी खबर

सीधी भर्ती में आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास सभी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह टिप्पणी करते हुए एएनएम भर्ती 2018 (ANM Recruitment 2018) को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी। अब 4965 पदों (4965 posts) पर होने वाली भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।



18 जून 2018 को भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई

न्यायालय में सुनीता जाट एवं अन्य ने याचिका दायर कर कहा था कि 18 जून 2018 को भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। याचिकाकर्ताओं के पास आवेदन के समय एएनएम का डिप्लोमा (ANM Diploma) नहीं था, लेकिन काउंसलिंग के वक्त डिप्लोमा (Diploma at the time of counseling) मिल चुका था। उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। सरकार ने 17 सितंबर 1999 को नियमों में संशोधन करते हुए अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे छात्रों को आवेदन की छूट दी थी। राज्य सरकार ने कहा कि यह नियम केवल परीक्षा या साक्षात्कार के जरिए होने वाली भर्ती पर लागू होता है, सीधी भर्ती में नहीं।