खुशखबरी: जेईएन भर्ती में बढ़े पद, यहां जानें अब कितने पदों पर होगी भर्ती

कनिष्ठ अभियंता (जेईएन) संयुक्त सीधी भर्ती-2020 (Junior Engineer (JEN) Joint Direct Recruitment -2020) में फिर से पद बढ़ा दिए गए हैं। अब कुल 1219 पदों पर भर्ती होगी। इस संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (Rajasthan Staff Selection Board) की ओर से मंगलवार को संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई। इसके अनुसार जल संसाधन विभाग में 121 पद बढ़ाए गए हैं। इसमें कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्रीधारक के 259, डिप्लोमाधारक के 307, यांत्रिक डिग्रीधारक के 8 और डिप्लोमाधारक के 9 पद हैं (There are 259 posts of Junior Engineer Civil Degree holder, 307 of Diploma holder, 8 of Mechanical degree holder and 9 posts of Diploma holder)। यानी जल संसाधन विभाग के लिए कुल 583 पदों पर भर्ती की जाएगी। उल्लेखनीय है कि गत तीन मार्च को भर्ती में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में 44 पद बढ़ाए गए थे। पहली विज्ञप्ति में घोषित 1054 पदों की अपेक्षा कुल 1098 पद हो गए थे। अब कुल 1219 पदों पर संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है।

ये हुआ बदलाव

सिविल डिग्रीधारक

पहले 149 अब 259

यांत्रिक डिग्रीधारक

पहले 2 अब 8

यांत्रिक डिप्लोमाधारक

पहले 4 अब 9

सिविल डिप्लोमाधारक

307 (कोई बदलाव नहीं)