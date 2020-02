govt job: विभिन्न विभागों में निकली बम्पर सरकारी नौकरी, जल्द करें अप्लाई

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) (Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB) ने 256 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें असिस्टेंट ग्रेड, साइंटिफिक असिस्टेंट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, स्टोर कीपर (Assistant Grade, Scientific Assistant, Senior Scientific Assistant, Store Keeper) समेत कई पद शामिल हैं। अभ्यर्थी 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते है। लिखित परीक्षा (वन टीयर, टू टीयर) और स्किल टेस्ट के माध्यम से होगी। पदों के हिसाब से अलग-अलग स्किल टेस्ट लिया जाएगा। वन टीयर में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिन्दी व अंग्रेजी (General Awareness, General Intelligence and Reasoning Ability, Arithmetic and Numerical Ability, Hindi and English) विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। टू टीयर परीक्षा, वन टीयर परीक्षा के समान होगी, लेकिन इसमें प्रश्न का स्तर थोड़ा उच्च होगा। टीयर परीक्षा का उपयोग अभ्यर्थियों को केवल शॉर्टलिस्ट करने के लिए किया जाएगा। भाषा के पेपर को छोड़कर परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में होंगे।



आर्मी पब्लिक स्कूल में भर्तियां

आर्मी पब्लिक स्कूल (Army Public School), नारंगी (असम) ने पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, स्पेशल एजुकेटर (PGT, TGT, PRT, Special Educator) के 22 पदों पर भर्ती निकाली है। सभी नियुक्तियां अनुबंध/एडहॉक के आधार पर होंगी। अभ्यर्थियों को 17 फरवरी तक आवेदन डाक से भेजने होंगे। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

भारतीय सेना इंजीनियर्स के 191 पदों के लिए करें आवेदन

थल सेना ने अपने टेक्निकल कोर्स के लिए इंजीनियरिंग (Army for its technical course engineering) क्षेत्र के लिए आवेदन मांगे है। सेना 55 वें एसएससी (टेक्निकल) मैन कोर्स और 26 वें एसएससी (टेक्निकल) वूमन कोर्स के माध्यम से कुल 191 पदों पर भर्तियां करेगी। सभी पद शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) के आधार पर भरे जाएंगे। अभ्यर्थी 20 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंकों की कटौती की जाएगी।

सर्वेयर सहित अन्य पदों के लिए भर्ती

ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लि. ने प्रोग्रामर व सर्वेयर (Broadcast Engineering Consultants India Ltd. The Programmer and Surveyor) सहित 44 पदों पर आवेदन मांगे है। यह सभी पद दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली में अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे। अभ्यर्थियों को इन पदों के लिए डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा। डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि 14 फरवरी है।