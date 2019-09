Govt Jobs: एएनएम और स्टाफ नर्स के 2779 पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई

MP NHM Recruitment 2019: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एएनएम और स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 19 सितंबर 2019 को या उससे पहले निर्धारित प्रारूप में उक्त पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी, नोटिफिकेशन में आवश्यक पात्रता और जरुरी जानकारी को अच्छे से पढ़ लेवें।

एएनएम और स्टाफ नर्स के कुल 2779 पदों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अधिसूचित किया गया है, जिसमें से 2019 रिक्तियां एएनएम के लिए हैं और 760 स्टाफ नर्स के लिए हैं। एनएचएम एमपी भर्ती 2019 के लिए आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट mponline.gov.in पर जारी है। भर्ती हेतु आवश्यक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

Important Dates

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू : 28 अगस्त 2019

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 19 सितंबर 2019

NHM MP Recruitment 2019 Post Details

एएनएम - 2019 पद

स्टाफ नर्स - 760 पद

Education Qualification

एएनएम - एएनएम के पद पर आवेदन के लिए 12 वीं उत्तीर्ण होना जरुरी है, संबंधित पद हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र

स्टाफ नर्स - 12 वीं पास उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। नर्सिंग में प्रमाण पत्र

Age Limit

न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम आयु 40 वर्ष तक होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट दी जाएगी।

How To Apply For NHM MP Recruitment 2019

इच्छुक उम्मीदवार 19 सितंबर 2019 को या उससे पहले ऑनलाइन माध्यम से उक्त पदों पर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद आवेदन का प्रिंटआउट जरूर अपने पास रखें।