ICDS Bihar Recruitment 2019 : एकीकृत बाल विकास सेवा, बिहार ने कलेक्ट्रेट, किशनगंज और कैमूर में 395 आंगनवाड़ी सेविका / सहायिका की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र उम्मीदवार ICDS आंगनबाड़ी सेविका के रिक्त पदों पर ICDS की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 27 मई से 10 जून 2019 तक आवेदन कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की मेरिट सूची 12 जून 2019 को प्रकाशित की जाएगी। आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन करना होगा। निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी सीधे आवेदन कर सकते हैं।

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता भर्ती 2019 ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें

आंगनबाड़ी भर्ती 2019 ऑनलाइन पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें

ICDS Bihar Recruitment 2019 के लिए आवेदन करने के इच्छुक महिला अभ्यर्थी अधिक विवरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://fts.bih.nic.in पर जाएं। आवेदन करने और पात्रता संबंधित सभी जानकारी अच्छे से पढ़ें।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

आवेदन की प्रारंभिक तिथि - 27 मई 2019

आवेदन की अंतिम तिथि - 10 जून 2019

रिक्तियों का विवरण

Collectorate, Kishanganj - 279 Post

ICDS, Kaimur - 271 Posts

पात्रता मानदंड

शैक्षिक योग्यता : उक्त पदों पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के तौर पर मैट्रिक या समकक्ष कक्षा उत्तीर्ण होना आवशयक है।

आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष

How To Apply For Anganwadi Vacancy 2019

आंगनबाड़ी सेविका भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सबसे पहल आधिकारिक वेबसाइट http://fts.bih.nic.in पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज दिए गए रिक्रूटमेंट पोर्टल के जरिए आगे बढ़ना होगा। आवेदन फॉर्म भरने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। लॉगिन करने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें। आवेदक द्वारा एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन भरा जाना चाहिए। विज्ञापन के अनुसार केवल योग्य उम्मीदवारों के फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे। फोटो का आकर 50 केबी से कम होना चाहिए। हस्ताक्षार का आकर 20 केबी से कम होना चाहिए।