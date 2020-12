IBPS RRB Score Card 2020: ऑफिसर स्केल-2 व 3 भर्ती परीक्षा के स्कोर कार्ड जारी, ऐसे करें चेक

IBPS RRB Score Card 2020: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान ने ऑफिसर स्केल-2 और ऑफिसर स्केल-3 भर्ती परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार आईबीपीएस ऑफिसर स्केल-2 और 3 की परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट @ ibps.in पर जाकर अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आईबीपीएस ऑफिसर स्केल-2 और 3 के स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का लिंक वेबसाइट पर 31 दिसंबर 2020 तक उपलब्ध रहेगा।

Click Here For Download IBPS RRB Score Card 2020

उल्लेखनीय है कि आईबीपीएस ऑफिसर स्केल 2 और 3 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 24 नवंबर 2020 को जारी किया गया था। इसके बाद आईबीपीएस ने अब स्कोर कार्ड जारी किया है। सफल और असफल कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट से अपना स्करोकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्कोर कार्ड ऐसे करें डाउनलोड

कैंडिडेट्स सबसे पहले आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए ‘Click here to View Your Result Status of Online Single Examination for CRP RRB IX - Officers Scale 2 & 3” के लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के साथ ही एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहां अपनी भर्ती परीक्षा के अनुसार – स्केल-2 /स्केल-3 लिंक पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन नवंबर एवं पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन करें। लॉग इन करते ही आपका स्कोर कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड या प्रिंट ले सकते हैं।