IBPS SO Prelims Results 2020: स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्री-परीक्षा के नतीजे जारी, यहां से करें चेक

IBPS SO prelims results 2020: इंस्टीट्यूट ऑफ बैकिंग पर्सोनल सेलेक्शन (IBPS) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा का हिस्सा बने थे वह विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। यह रिजल्ट 12 जनवरी, 2021 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।

स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा को 26 और 27 दिसंबर 2020 को आयोजित किया गया था। इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार 24 जनवरी, 2021 को आयोजित होने वाली मेंस परीक्षा का हिस्सा बन सकेंगे।

How To Check IBPS SO prelims results 2020:

सबसे पहले विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर विजिट करें।

इसके बाद होम पर दिए गए IBPS SO prelims result लिंक पर क्लिक करें।

अब एक नया पेज खुल जाएगा।

जिसमें अपनी लॉगिन डिटेल्स और कैप्चा भरकर सबमिट करें।

आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।