HPPSC HPS AS preliminary exam 2020: उत्तर कुंजी जारी, यहां से करें डाउनलोड

HPPSC HPS & AS preliminary exam 2020 Answer Key: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर HPS & AS प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। जो उम्मीदवार एचपीपीएससी एचपीएस और एएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे अपनी उत्तर कुंजी की जांच और डाउनलोड करने के लिए एचपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट - hppsc.hp.gov.in पर जा सकते हैं।

HPPSC HPS & AS preliminary exam 2020 उत्तर कुंजी के लिए यहां क्लिक करें

एचपीपीएससी ने 9 फरवरी, 2020 को एचपीएस और एएस प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी। उम्मीदवार एचपीपीएससी एचपीएस और एएस उत्तर कुंजी पर किसी भी तरह की त्रुटि या गलत उत्तर के लिए आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। एचपीपीएससी उत्तर कुंजी के खिलाफ आपत्तियां दर्ज करवाने की अंतिम तिथि 15 फरवरी, 2020 है। आपत्ति दर्ज करवाने के लिए उम्मीदवार दिए गए फॉर्मेट में ही आवेदन कर सकेंगे।

How To Download HPPSC Answer Key

उत्तर कुंजी की जांच करने और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले HPPSC की आधिकारिक वेबसाइट - hppsc.hp.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद होमपेज पर दिए गए उत्तर कुंजी के लिंक पर क्लिक करना होगा। आगे की टैब में HPPSC HPS और AS उत्तर कुंजी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी, जिसे डाउनलोड या प्रिंट ले सकते हैं।