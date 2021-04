Government jobs 2021: एयरफोर्स में निकली 1500 पदों पर भर्ती, 10वीं पास युवा जल्द करें अप्लाई

Government jobs 2021: भारतीय वायुसेना में नौकरी की चाह रखने वालों के लिए अच्छी खबर है वायुसेना ने ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए खाली पड़े पदों पर भर्तीयां निकाली गई है। जो उम्मीदवार इस पद को पाना चाहते है वे लोग ऑफिशियल वेबसाइट indianairforce.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी (IAF Group C Recruitment 2021) के अंतर्गत कुल 1515 पदों पर भर्तियां की जानी हैं।

Group C Recruitment 2021 Notification

वायुसेना भर्ती बोर्ड की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन के अनुसार कुछ पद 10वीं पास उम्मीदवार के लिए है जो आवेदन कर सकते हैं। जारी की गई नोटिफिकेशन के अनुसार, स्टेनो, सुपरवाइजर, कुक, हाउस कीपिंग स्टाफ, एमटीएस, एलडीसी, सीएस एंड एसएमडब्ल्यू, कारपेंटर, लॉन्ड्रीमैन, हिंदी टाइपिस्ट समेत कई पदों पर भर्तीयां निकाली गई हैं।

Application Process

आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार वायुसेना की भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट indianairforce.nic.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर Recruitment सेक्शन में जाएं। अब इसमें 'APPLICATION FOR THE POST OF- AND CATEGORY' के लिंक पर क्लिक करें। इसमें Group C के ऑप्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें।

Important Dates

आवेदन शुरू होने की तारीख-03-04-2021

आवेदन की अंतिम तारीख – 02-05-2021

Vacancy Details

हाउस कीपिंग स्टाफ (महिला सफाईकर्मी) – 345

कुक – 124

एमटीएस (Multi Tasking Staff) – 404

एलडीसी – 53

स्टोर कीपर – 15

हिंदी टाइपिस्ट – 12

ड्राइवर – 49

Qualification

भारतीय वायुसेना के इस पद मे आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होना जरूरी है। लिखित परीक्षा शैक्षणिक योग्यता पर आधारित होगी। इस परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस जैसे विषय शामिल होंगे। यह पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा।