Kerala TET answer key 2020 जारी, जल्द जारी होगा रिजल्ट

Kerala TET answer key 2020 : केरल परीक्षा भवन (Kerala Pareeksha Bhavan) ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) के श्रेणी 1 और श्रेणी 2 की उत्तर कुंजी (answer key) जारी कर दी है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे वे आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर उत्तर कुंजी देख सकते हैं। भर्ती परीक्षा (recruitment examination) 15 और 16 फरवरी, 2020 को आयोजित की गई थी। श्रेणी 1 परीक्षा (category-I exam) क्लास 1 से लेकर क्लास 5 शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है, जबकि श्रेणी 2 परीक्षा (category II exam) क्लास 6 से लेकर क्लास 9 शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार राज्य के सरकारी कॉलेजों में शिक्षक की नौकरी के लिए पात्र होते हैं।

Kerala TET answer key 2020 : ऐसे करें चेक

-आधिकारिक वेबसाइट keralapareekshabhavan.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर ‘click here to view’ next to ‘Kerala Teacher Eligibility Test February 2020’ पर क्लिक करें

-श्रेणी 1 या श्रेणी 2 पर क्लिक करें

-पीडीएफ फाइल खुलेगी, उत्तर कुंजी चेक करें

-उत्तर कुंजी चेक करने के बाद डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें

उत्तर कुंजी में अगर उम्मीदवारों को कोई गलती नजर आती है तो वे परीक्षा भवन में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। उम्मीदवार 17 मार्च, 2020 तक आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। आपत्ति दर्ज करवाने का फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। फॉर्म को डाउनलोड कर, उसे भरकर ऑफिस में जमा करवाना होगा।