Latest Jobs 2021: पंजाब क्रिकेट एसोशिएसन में विभिन्न पदों के लिए निकली वैकेंसी, फटाफट करें अप्लाई

PCA Recruitment 2021: पंजाब क्रिकेट एसोशिएसन ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार, नियत तिथि तक दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर भेज सकते हैं। आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस भर्ती के जरिए विभिन्न विभागों में मैनेजर, एकाउंटेंट, और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट – सीईओ के पदों को भरा जाना है । पंजाब क्रिकेट एसोशिएसन द्वारा भर्ती की अधिसूचना 31 जनवरी 2021 को जारी की गई थी। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार, पीसीए की आधिकारिक वेबसाइट, cricketpunjab.in पर जाकर पदों के अनुसार पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। उक्त पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2021 निर्धारित की गई है। आवेदन फॉर्म और नोटिफिकेशन के डाइरेक्ट लिंक निचे खबर में भी दिए गए हैं।

एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट to (सीईओ) – एमबीए/सीए डिग्रीधारी युवा इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार के पास एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट/पर्सनल असिस्टेंट या निजी सचिव के पद पर काम करने का 2 से 4 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। आवेदक की आयु 25 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

मैनेजर (लीगल एवं कॉर्पोरेट अफेयर्स) – एलएलबी / सीएस डिग्रीधारी युवा इस पद के लिए आवेदन के पात्र हैं। उम्मीदवार के पास पीजी के बाद 3 से 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। आवेदक की आयु सीमा 25 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है।

मैनेजर (एचआर एवं एडमिन) – मानव संसाधन में एमबीए डिग्रीधारी युवा इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। संबंधी फील्ड में ऑफिसर के रूप में 3 से 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। आवेदक की आयु सीमा 25 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है।

मैनेजर (क्रिकेट ऑपरेशंस) – एमबीए के साथ 5 से 7 वर्षों का संबंधित फील्ड में अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा 25 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है।

मैनेजर (एकाउंट्स एवं फाइनेंस) – एमकॉम/एमएफसी/एमबीए (फाइनेंस) में डिग्रीधारी युवा की आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में मैनेजर या सीनियर पोजीशन पर 3 से 5 वर्षों का कार्यानुभव होना चाहिए। आवेदक की आयु 25 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

एकाउंटेंट – बीकॉम उत्तीर्ण होने के साथ ही किसी अच्छे संस्थान में कार्य किए होने का 1 से 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा 25 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है।

ऐसे करें अप्लाई

पंजाब क्रिकेट एसोशिएसन में विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर मेनू बार में दिए गए vacancies के सेक्शन पर Application Form पर क्लिक करें। क्लिक करने के साथ ही फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म का प्रिंट लेकर इसे अच्छे से भर लेवें। आवेदन पत्र भरकर इसके साथ जरुरी डाक्यूमेंट्स की सत्यापित फोटो कॉपी नत्थी कर देवें। भरा हुआ आवेदन ऑफिशियल ईमेल आईडी [email protected] पर भेज देवें।