Latest Jobs 2021: डीयू में नॉन-टीचिंग स्टाफ के 1145 पदों पर निकली भर्ती, जानिए पात्रता सहित पूरी डिटेल्स

NTA DU Recruitment 2021: दिल्ली विश्वविद्यालय में नॉन-टीचिंग स्टाफ के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की कल अंतिम तिथि है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा निकाली गई इस भर्ती के लिए अभी तक जिन उम्मीदवारों ने आवेदन नहीं किया है, वे बिना किसी देरी के जल्द से जल्द अप्लाई करें। विज्ञप्ति के अनुसार कुल 1145 नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट recruitment.nta.nic.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। डीयू नॉन-टीचिंग भर्ती 2021 के लिए एनटीए द्वारा आवेदन प्रक्रिया 24 फरवरी से शुरू की गई थी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 28 अप्रैल कर दिया गया था।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि -23 फरवरी 2021

आवेदन करने की अंतिम तिथि - 28 अप्रैल 2021

रिक्तियों का विवरण

कुल पदों की संख्या - 1145 पद

सीनियर असिस्टेंट – 45 पद

सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट – 58 पद

टेक्निकल असिस्टेंट – 51 पद

लैब असिस्टेंट – 53 पद

असिस्टेंट – 80 पद

स्टेनोग्राफर – 77 पद

जूनियर असिस्टेंट – 236 पद

लाइब्रेरी अटेंडेंट – 109 पद

लैब अटेंडेंट – 152 पद

इंजीनियरिंग अटेंडेंट (इलेक्ट्रिक खलासी, बेलदार) – 52 पद

जूनियर वर्क असिस्टेंट (इंजीनियरिंग सर्विस – वायरमैन, मैसन, कारपेंटर, आदि) – 35 पद

मेडिकल ऑफिसर – 15 पद

विषयवार और ट्रेड के अनुसार रिक्तियों की संख्या अलग -अलग है। अतः सभी पदों का विवरण देखने के लिए आधिकारिक अधिसूचना जरूर पढ़ें।

पात्रता

सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और पात्रता अलग -अलग निर्धारित की गई है। अतः भर्ती संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए विस्तृत अधिसूचना जरूर पढ़ें।

आवेदन शुल्क

सामान्य वर्ग के लिए - 1000 रूपए

OBC(NCL)/ EWS /Female - 800 रूपए

SC/ST/PwD - 600 रूपए

How To Apply For NTA DU Recruitment 2021

आवेदन के इच्छुक एनटीए भर्ती 2021 पोर्टल पर विजिट करने के बाद सम्बन्धित भर्ती विज्ञापन के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद एनटीए डीयू भर्ती 2021 पोर्टल ओपेन होगा, जहां होम पेज पर ही अप्लीकेशन से सम्बन्धित लिंक दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके उपर दिये गये डायरेक्ट लिंक से अप्लीकेशन पेज पर जा सकते हैं। उम्मीदवार पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसके बाद आवंटित अप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड को भरकर सबमिट करके अपना आवेदन सबमिट कर पाएंगे।

