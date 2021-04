NAL Recruitment 2021: तकनीकी स्टाफ के लिए निकली भर्तियां, यहां से करें अप्लाई

NAL Recruitment 2021: राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला (NAL) ने तकनीकी स्टाफ के लिए रिक्तियां निकाली है। यह भर्ती तकनीकी सहायक, तकनीकी अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी और वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी II के रिक्त पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 21 मई 2021 तक निर्धारित प्रारूप के माध्यम से उक्त पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पूर्व पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए विस्तृत अधिसूचना जरूर पढ़ें। आधिकारिक नोटिफिकेशन का डाइरेक्ट लिंक patrika.com के पेज पर भी दिया गया है।

महत्वपूर्ण तिथियां:

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 21 मई 2021

रिक्तियों का विवरण

तकनीकी सहायक - 19 पद

तकनीकी अधिकारी - 1 पद

वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी I - 2 पद

वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी II - 4 पद

शैक्षणिक योग्यता:

सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है। इस Govt Jobs के लिए जरुरी योग्यता के साथ अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता और पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए विस्तृत अधिसूचना जरूर पढ़ें।

आयु सीमा

तकनीकी सहायक - 28 वर्ष

तकनीकी अधिकारी - 30 वर्ष

वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी I - 35 वर्ष

वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी द्वितीय - 40 वर्ष

वेतनमान

तकनीकी सहायक - 35400 / -

तकनीकी अधिकारी - 44900 / -

वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी I - 56100 / -

वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी II - 67700 / -

ऐसे करें अप्लाई

इच्छुक उम्मीदवार 21 मई 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://www.nal.res.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। आगे की टैब में भर्ती अधिसूचना के निचे Apply Now का लिंक दिखाई देगा। यहाँ से उम्मीदवार संबंधित पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

