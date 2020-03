कनिष्ठ सहायक के अभ्यर्थियों की सूची जारी

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड 2 सीधी भर्ती परीक्षा 2018 (Junior Assistant Clerk Grade 2 Direct Recruitment Examination 2018 from Rajasthan Staff Selection Board) के अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर संबंधित विभाग को अभिशंसा भेजी है (The list of selected candidates has been issued and sent to the concerned department) ।



अभ्यर्थियों के कटऑफ मार्क्स भी जारी किए गए हैं

साथ ही इन अभ्यर्थियों के कटऑफ मार्क्स भी जारी किए गए हैं (Candidates cutoff marks have also been released)। वहीं, नि:शक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों की सूची जारी कर 12 मार्च तक मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने कहा है (The list of candidates for the disabled category has been released and is said to be present with the original documents by March 12)। इसके अलावा बोर्ड ने अपात्र अभ्यर्थियों के कारण स्पष्ट कर सूची जारी की है। ये अभ्यर्थी 12 मार्च तक आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे।