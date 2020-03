NCL operator trainee recruitment 2020 : 10वीं पास वालों के लिए निकली भर्ती, फटाफट करें अप्लाई

NCL operator trainee recruitment 2020 : नॉदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (Northern Coalfields Limited), उत्तर प्रदेश ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर ऑपरेटर लेवल के कई पदों के लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया सोमवार (16 मार्च) से शुरू हो गई है और उम्मीदवार 30 मार्च तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 307 पदों को भरा जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को तीन साल की प्रशिक्षण अवधि से गुजरना होगा जिसके बाद उन्हें ग्रुप सी और डी श्रेणी में रखा जाएगा।

NCL operator trainee recruitment 2020 : ऐसे करें अप्लाई

-आधिकारिक वेबसाइट nclcil.in पर लॉग इन करें

-‘career’ सेक्शन के तहत ‘recruitment’ पर क्लिक करें

-‘click here to apply for various posts’ लिंक पर क्लिक करें

-निर्देशों को पढऩे के बाद proceed पर क्लिक करें

-डिटेल्स का इस्तेमाल कर रजिस्टर करें, फिर पुष्टि करें

-फॉर्म भरें, images अपलोड करें

-भुगतान करने के बाद सबमिट करें

NCL operator trainee recruitment 2020 : पात्रता

शैक्षिक योग्यता : जिन उम्मीदवारों के दसवीं कक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंक आए हैं, वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ 50 प्रतिशत अंंक है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ 45 प्रतिशत रखी गई है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, दूरस्थ शिक्षा/अंशकालिक या समकक्ष के माध्यम से डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवारों इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।

उम्र सीमा : इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा 30 साल रखी गई है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। उम्र सीमा की गणना 3 मार्च, 2020 के अनुसार की जाएगी।

NCL operator trainee recruitment 2020 : सैलेरी

श्रेणी 1 के लिए न्यूनतम वेतन 1 हजार 11.27 रुपए प्रतिदिन है, जबकि श्रेणी 2 और 3 के लिए यह क्रमश: 1 हजार 34.04 और 11 हजार 65.55 रुपए प्रतिदिन है। यह मूल वेतन है और डीए, उपस्थिति बोनस, विशेष भत्ता, एचआरए, परिवहन सब्सिडी आदि सहित अन्य भत्ते भी लागू होंगे।