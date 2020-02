राजस्थान उच्च न्यायालय अनुवादक भर्ती 2020: जानें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कब से होगी शुरू

राजस्थान उच्च न्यायालय ने 15 हिंदी अनुवादक की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन जारी किया है। चयनित उम्मीदवारों को एक प्रबोटेशन ट्रेनी के रूप में दो साल की अवधि के लिए 26,500 / - प्रति माह की निश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा। प्रोबेशनर ट्रेनी की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उम्मीदवार पे-मैट्रिक्स लेवल नंबर एल -11 पे-स्केल के लिए 37,800- रुपये 1,19,700 / - के लिए पात्र होंगे।



इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विज्ञापन को पढ़ें और आधिकारिक वेबसाइट - http://www.hcraj.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

राजस्थान एचसी अनुवादक भर्ती 2020: श्रेणी-वार रिक्ति विवरण

UR (GEN) — 8

SC — 2

ST — 1

OBC — 3

EWS — 1

TOTAI — 15

(जिसमें से 02 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं)

विज्ञापन / सुधार पत्र को फिर से जारी किए बिना विभाग द्वारा रिक्तियों को कम या बढ़ाया जा सकता है।

Rajasthan High Court Translator Recruitment 2020: महत्वपूर्ण तिथियां

1 आवेदन दिनांक 10 फरवरी, 2020 को दोपहर 01:00 बजे से

2 आवेदन समापन तिथि 5 मार्च, 2020 अपराह्न 05:00 बजे तक

3 अंतिम तिथि शुल्क भुगतान 6 मार्च, 2020 अपराह्न 11:59 बजे तक

4 एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख बाद में अधिसूचित की जाए

5 परीक्षा की तिथि बाद में अधिसूचित की जाएगी

राजस्थान HC अनुवादक भर्ती 2020: शैक्षिक योग्यता



• भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले उम्मीदवार।

राजस्थान HC ट्रांसलेटर भर्ती 2020: आवेदन शुल्क

एस। श्रेणी श्रेणी शुल्क

1 सामान्य / ओबीसी / एमओबीसी उम्मीदवारों के लिए रु। 500 / -

2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीएच उम्मीदवारों के लिए रु। 350 / -

भुगतान नेट बैंकिंग / क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / ई चालान के माध्यम से किया जाएगा। एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

राजस्थान HC अनुवादक भर्ती 2020: आयु सीमा (1 जनवरी, 2021 तक)

न्यूनतम 18 वर्ष

अधिकतम 40 वर्ष

Rajasthan High Court Translator Recruitment 2020: आयु में छूट

सेवा में सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करनी चाहिए थी और आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि (01.01.2021) के बाद अगले दिन जनवरी के पहले दिन, 40 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की होगी। उसे उपलब्ध कराया।

1) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या अधिक पिछड़ा वर्ग या महिला उम्मीदवारों के सदस्य के मामले में ऊपरी आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी;

2) विधवा और तलाकशुदा महिला उम्मीदवार के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी;

3) जलाशयों के लिए ऊपरी आयु सीमा, अर्थात् रिजर्व में स्थानांतरित रक्षा सेवा कर्मियों की आयु 50 वर्ष होगी।

4) विकलांग व्यक्तियों के लिए आयु में छूट राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लागू की जाएगी।

5) ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा उस पूर्व-कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जिसने अपनी दोषसिद्धि से पहले किसी भी पद पर सरकार के अधीन सेवा की थी और नियमों के तहत नियुक्ति के लिए पात्र था।

6) ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में एनसीसी में प्रदान की गई सेवा के बराबर अवधि के लिए जारी की जाएगी और यदि परिणामी आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा तीन वर्ष से अधिक नहीं है, तो वे निर्धारित आयु सीमा के भीतर समझा जाता है।

7) सेना से रिहा होने के बाद जारी किए गए इमरजेंसी कमीशन अधिकारी और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को आयु सीमा के भीतर माना जाएगा, भले ही वे आयु सीमा पार कर चुके हों, जब वे आयोग के सामने आते हैं, तो क्या वे इस तरह पात्र थे सेना में आयोग में शामिल होने का समय।

नोट: उम्र में उपरोक्त छूट केवल एक श्रेणी में स्वीकार्य होगी।

राजस्थान HC अनुवादक भर्ती 2020: योजना और परीक्षा का पाठ्यक्रम

भर्ती अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद में एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को निर्णय और अभिलेखों से अंग्रेजी में मार्ग दिया जाएगा और उन्हें हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहा जाएगा। इसी तरह कुछ अन्य पुस्तकों आदि के अभिलेखों से हिंदी में उत्तीर्ण होने और उम्मीदवारों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कहा जाएगा।

लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत्र शामिल होंगे और प्रत्येक पेपर में दिखाए गए अंकों की संख्या होगी।



S. No. Paper Max Marks Min. Marks Duration

1 Paper-I: English to Hindi Translation 100 55 02 hours

2 Paper-II: Hindi to English Translation 100 55 02 hours



• एक उम्मीदवार को कुल 60 प्रतिशत अंकों को सुरक्षित करना होगा।

• दोनों पेपर एक दिन में दो-दो घंटे की दो पारी में लिए जाएंगे।



यदि दो या अधिक गैर लॉ ग्रेजुएट अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्र में बड़े को वरीयता दी जाएगी। यदि दो या अधिक लॉ ग्रेजुएट अभ्यर्थी समान अंकों को सुरक्षित करते हैं तो उम्र में बड़े को वरीयता दी जाएगी। यदि दो या अधिक उम्मीदवार (एक कानून स्नातक और अन्य गैर कानून स्नातक) समान अंकों को सुरक्षित करते हैं तो कानून स्नातक को वरीयता दी जाएगी।