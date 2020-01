RBI recruitment 2020 : 926 पदों के लिए आवेदन करने की आज आखिरी तारीख

RBI recruitment 2020 : भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) (आरबीआई) (RBI) के सहायक पदों के लिए आवेदन करने की आज आखिरी तारीख है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 926 पदों को भरा जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर आवेदन कर सकते हैं। नौकरी के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से गुजरना होगा।

rbi recruitment 2020 : भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) (आरबीआई) (RBI) के सहायक पदों के लिए आवेदन करने की आज आखिरी तारीख है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 926 पदों को भरा जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर आवेदन कर सकते हैं। नौकरी के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से गुजरना होगा। प्रारंभिक परीक्षा 14 और 15 फरवरी को आयोजित होगी, जबकि मुख्य परीक्षा मार्च, 2020 में आयोजित होगी।

RBI Assistant Recruitment 2020 notification : पात्रता मानदंड

उम्र सीमा : आवेदन करते वक्त आवेदक की उम्र 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए, जबकि अधिकतम उम्र सीमा 28 साल रखी गई है।

शैक्षिक योग्यता : उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की बैचलर डिग्री होनी चाहिए।

RBI Assistant Recruitment 2020 notification : ऐसे करें आवेदन

-आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर आखिर तक स्क्रॉल करें, ‘[email protected]’ पर क्लिक करें

-‘RBI Assistant’ लिंक पर क्लिक करें

-निर्देशों को पढ़ें, ‘application form’ section के ऊपर दिए गए ‘recruitment for the post of assistant 2019’ लिंक पर क्लिक करें

-डिटेल्स के जरिए रजिस्टर करें, पुष्टि करें

-फॉर्म भरें, images अपलोड करें

-फीस का भुगतान करें

RBI Assistant Recruitment 2020 notification : फीस

सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन फीस के रूप में 450 रुपए अदा करने होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिकों को आवेदन फीस के रूप में 50 रुपए अदा करने होंगे।

RBI Assistant Recruitment 2020 notification : सैलेरी

चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह वेतन के रूप में 36 हजार 91 रुपए मिलेंगे, साथ ही अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे।