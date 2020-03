Govt Jobs: आरपीसीएयू में निकली विभिन्न पदों पर भर्ती, फटाफट करें अप्लाई

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (आरपीसीएयू), बिहार ने हाल ही सीनियर साइंटिस्ट, हैड और सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट (Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University (RPCAU), Bihar has recently been Senior Scientist, Head and Subject Matter Specialist) के कुल 143 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। विभिन्न पदों के अनुसार आवेदक की उम्र अलग-अलग तय की गई है।

आवेदन की अंतिम तिथि :

17 अप्रेल , 2020

योग्यता : मान्यता प्राप्त बोर्ड से मेट्रिकुलेशन या 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। साथ ही मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल साइंस, वेट्रिनरी साइंसेज, फिशरीज, एग्रोनॉमी, सॉइल साइ?स, होम साइंस आदि की विभिन्न ब्रांच मे? डॉक्टरल, बैचलर्स व मास्टर्स डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है।

चयन : एकेडेमिक स्कोर के अलावा लिखित परीक्षा में प्राप्त मेरिट अंकों के आधार पर अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए देखें:

https://www.rpcau.ac.in/recruitment-notice-for-various-kvk-positions-advt-no-02-2020/