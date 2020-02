Govt Job: कृषि विश्वविद्यालय में 211 पदों पर जल्द होंगी भर्तियां

बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner) में जल्द ही 211 पदों (टीचिंग के 86 व नॉन टीचिंग के 125) ((86 of Teaching and 125 of Non-Teaching)) पर भर्तियां होंगी। विवि. के कुलपति डॉ. जे.एस.सन्धू ने बताया कि इन पदों के लिए सरकार से विश्वविद्यालय प्रशासन को अनुमति मिल गई है। गौरतलब है कि विवि. में विभिन्न पदों के लिए अपे्रल 2017 में विज्ञापन निकाला गया था। मई-जून 2018 में लगभग 111 पदों (टीचिंग) के लिए भर्तियां हुई थी। नॉन टीचिंग पदों के लिए पहली बार भर्तियां की जा रही हैं।



पिछले कुलपति के कार्यकाल में टीचिंग पदों के लिए भर्तियां हुई थी, इसके लिए प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी लेकिन विभिन्न कारणों से नॉन टीचिंग के 81 पदों के लिए भर्तियां नहीं हो पाई थी। हालांकि इसके लिए विवि. प्रशासन ने आवेदन लिए थे। विवि के निदेशक शोध डॉ. ए.के. गुप्ता ने बताया कि इस बार टीचिंग के लिए 86 व नॉन टीचिंग के 125 पदों के लिए भर्तियां होनी हैं। इसके लिए विवि प्रशासन शीघ्र ही विज्ञापन जारी करेगा।

इन पदों पर होंगी भर्तियां

शैक्षणिक पद

निदेशक- 7 पद

अधिष्ठाता- 3 पद

आचार्य- 5 पद

सह आचार्य- 17 पद

सहायक आचार्य- 44 पद

विषय विशेषज्ञ- 10 पद

गैर शैक्षणिक पद

प्रौगाम असिस्टेन्ट, टेक्निकल असिस्टेन्ट, फार्म मैनेजर- 27 पद

वाहन चालक- 11 पद

प्रयोगशाला सहायक- 21 पद

एसटीए- 1 पद

परीक्षा नियंत्रक- 1 पद

सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष- 7 पद

सहायक कुलसचिव- 1 पद

कृषि पर्यवेक्षक- 17 पद

निजी सहायक- 4 पद

लिपिक ग्रेड सैकण्ड- 11 पद

पंप आपरेटर- 1 पद

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी- 4 पद

स्टेनो ग्रेड थर्ड- 7 पद

विधि सहायक- 1 पद

सूचना सहायक- 1 पद

आशु लिपिक- 5 पद

प्रयोगशाला अटेन्डेन्ट- 5 पद

युवाओं को रोजगार मिलेगा

विवि. में भर्तियों से कार्य में बढ़ोतरी होगी तथा युवाओं को रोजगार मिलेगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के चलते नए सिरे से आवेदन लेने पर विचार किया जा रहा है।

डॉ. जे.एस.सन्धू, कुलपति श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विवि.