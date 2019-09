एम्स नर्सिंग ऑफिसर रिजल्ट 2019 घोषित, ऐसे करें चेक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute of Medical Sciences) ने नर्सिंग ऑफिसर (Nursing Officer) पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे एम्स की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। एम्स (AIIMS) ने 15 सितंबर को देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन करवाया था। नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड बी के कुल 503 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था। एम्स नई दिल्ली के अलावा राम मनोहर लोहिया अस्पताल, वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड सुचेता कृपलानी अस्पताल और कलावती सारन चिल्ड्रन अस्पताल में इन पदों को भरा जाएगा।

पे स्केल

नर्सिंग ऑफिसर : Level 07 in the Pay Matrix (pre-revised Pay Band-2 of Rs.9300-34800 with Grade Pay of Rs.4600/-

ऐसे करें रिजल्ट चेक

-आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.org पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर “AIIMS Nursing Officer result 2019” लिंक पर क्लिक करें

-लिंक पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा

-अपने क्रेडेंशियल्स डालकर लॉग इन करें

-स्क्रीन पर डिस्पले हो जाएगा रिजल्ट

-रिजल्ट को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें