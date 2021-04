Sarkari Naukri 2021: असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों पर रिक्तियां निकालीं, पढ़ें पूरी ​डिटेल

Sarkari Naukri 2021: केरल लोक सेवा आयोग (Kerala PSC Recruitment 2021 ) ने सहायक प्रोफेसर (Assistant Professor), प्रशिक्षक (Instructor), सहायक (Assistant), कार्मिक प्रबंधक (Personnel Manager), वैज्ञानिक अधिकारी (Scientific Officer), आयोजक (Organiser), लेखा परीक्षक (Auditor), कार्मिक प्रबंधक (Personnel Manager), कार्यकर्ता / प्लांट अटेंडर (Worker/Plant Attender) और अन्य पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। योग्य उम्मीदवार 5 मई 2021 को या उससे पहले निर्धारित प्रारूप के जरिए पदों पर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 5 मई 2021

केरल पीएससी भर्ती 2021 रिक्तियों का विवरण:

सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में सहायक प्रोफेसर (Assistant Professor in Surgical Gastroenterology) - 2 पद

इलेक्ट्रॉनिक्स में सहायक प्रोफेसर (Assistant Professor in Electronics)- 1 पद

राज्य शिक्षा और मीडिया अधिकारी (State Mass Education and Media Officer) - 1 पद

वैज्ञानिक अधिकारी (Scientific Officer) - 1 पद

स्कूलों में खेल के लिए आयोजक (Organiser for Sports in Schools)- 1 पद

सचिवीय अभ्यास और व्यवसाय पत्राचार में प्रशिक्षक (Instructor in Secretarial Practice and Business Correspondence)- 1 पद

आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन ग्रेड I (Architectural Draftsman Grade I) - 3 पोस्ट

ड्राफ्ट्समैन जीआर I / ओवर्सर (सिविल) (Draftsman Gr I/Overseer) (Civil): 13 पोस्ट

कार्मिक प्रबंधक (Personnel Manager) -1 पद

एक्स-रे तकनीशियन (X-Ray Technician)- 1 पद

कंप्यूटर इंजीनियरिंग में व्याख्याता (Lecturer in Computer Engineering) - 14 पद

वर्कर / प्लांट अटेंडर ग्रेड III (Worker/Plant Attender Grade III) - 24 पद

वर्कर / प्लांट अटेंडर ग्रेड III (Worker/Plant Attender Grade III) - 23 पद

ओवरसियर (Overseer)- 1 पद

लोअर डिवीजन क्लर्क (Lower Division Clerk) - 10 पद

फायरमैन जीआर II (Fireman Gr. II) - 2 पद

जूनियर टाइपिस्ट (Junior Typist) - 4 पद

अकाउंट्स अधिकारी (Accounts Officer)- 1 पद

तकनीशियन ग्रेड- II (इलेक्ट्रॉनिक्स) (Technician Grade-II (Electronics) - 1 पद

लेखा सहायक (Accounts Assistant) - 1 पद

कंप्यूटर ऑपरेटर (Computer Operator)-- 1 पद

बॉयलर अटेंडेंट (Boiler Attendant)- 1 पोस्ट

असिस्टेंट केमिस्ट (Assistant Chemist) - 6 पद

स्टोर कीपर (Store Keeper) - 1 पोस्ट

इलेक्ट्रीशियन जीआर। II (Electrician Gr. II) - 1 पद

पूर्णकालिक जूनियर भाषा शिक्षक (अरबी) - एलपीएस (Full-Time Junior Language Teacher (Arabic)- 3 पद

गोडाउन मैनेजर (Godown Manager)- 1 पद

शैक्षिक योग्यता:

कुछ पदों के लिए संबंधित विषय में मास्टर डिग्री, वहीं कुछ पदों के लिए कंप्यूटर, तकनीकी डिग्री की आवयश्यता है। इसके साथ कुछ के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य है। ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

Click here for information

केरल पीएससी भर्ती 2021 के लिए आवेदन कैसे करें

उम्मीदवार को 5 मई 2021 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों के पास आधार कार्ड है, उन्हें अपने प्रोफाइल में आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड को सामने रखना चाहिए।