सरकारी नौकरी: जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और क्लर्क के पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई

Sarkari Naukri: हिमाचल प्रदेश, श्रम एंव रोजगार विभाग में 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए भर्ती निकाली गईं है। यह भर्ती जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और क्लर्क के रिक्त पदों पर निकाली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नियत तिथि तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 दिसंबर 2020 है। आवेदन करने से पूर्व पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए विस्तृत अधिसूचना जरूर पढ़ें।

शैक्षणिक योग्यता

जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पर पर आवेदन करने के लिए आवेदक को 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आईटीआई या कंप्यूटर इंजीनियरिंग / कंप्यूटर साइंस या आईटी में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक को हिन्दी और अंग्रेजी की टाइपिंग आनी चाहिए। उम्मीदवार की अंग्रेजी और हिंदी में टाइपिंग गति क्रमश: 30 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। इसी प्रकार क्लर्क पदों पर आवेदन के लिए भी आवेदक को 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही उसको कंप्यूटर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। उम्मीदवार की अंग्रेजी और हिंदी में टाइपिंग गति क्रमश: 30 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। उसे कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग भी आनी चाहिए।

आयु सीमा

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल से अधिकतम आयु 45 साल के बीच होनी चाहिए।

How To Apply For Clerk Recruitment 2020

उम्मीदवारों को अधिसूचना में दिए गए निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसके बाद इसे श्रम आयुक्त-सह-निदेशक, हिमाचल प्रदेश, शिमला के कार्यालय भेजना होगा। उम्मीदवारों को इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, अगर कोई गलती पाई जाती है तो आवेदन फॉर्म को रद्द भी किया जा सकता है।