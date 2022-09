SBI Recruitment 2022: प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों के लिए कैसे करें अप्लाई, जानिए वेतन व एग्जाम डेट

SBI Recruitment 2022: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों में भर्ती के लिए ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी किया है। आप sbi.co.in/careers वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आइए इससे जुड़ी अन्य प्रमुख जानकारी के साथ वेतन व एग्जाम डेट के बारे में जानते हैं।

Published: September 23, 2022 09:52:11 am

SBI Recruitment 2022: अगर आप देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसर SBI ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के 1673 पदों पर भर्ती करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। SBI के नोटिफिकेशन के अनुसार इस पद के लिए 22 सितंबर से अप्लाई करने की प्रोसेस शुरू हो गई है जिसकी लास्ट डेट 12 अक्टूबर है। यह डेट एप्लीकेशन भरने के साथ ही पेमेंट करने की भी लास्ट डेट है, जो भी 12 अक्टूबर तक केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेगा और पेमेंट नहीं करेगा उसका एप्लीकेशन रिजक्ट हो जाएगा।

SBI recruitment 2022 how to apply for probationary officers posts salary exam date application