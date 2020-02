प्रधानाचार्य पदों की वरिष्ठता सूची जारी, 11156 प्रधानाचार्य शामिल

प्रधानाचार्य एवं समकक्ष पदों पर कार्यरत शिक्षा अधिकारियों (Education Officers working in Principal and equivalent posts) के लिए बड़ी खबर है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने वरिष्ठता सूची तैयार (Directorate of Secondary Education prepared seniority list) की है। प्रधानाचार्य एवं समकक्ष पदों (Principal and equivalent posts) पर कार्यरत शिक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची तैयार (Seniority list of education officers prepared) करने के लिए इनकी अस्थायी सूची जारी की गई है। इसमें 11156 प्रधानाचार्य व समकक्ष शामिल हैं। इस सूची का अवलोकन शाला दर्पण पोर्टल के स्टाफ कार्नर (Staff Corner of Shala Darpan Portal) पर किया जा सकता है।

ऑन लाइन आपत्तियां 23 फरवरी तक आमंत्रित

इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की संयुक्त निदेशक (Joint Director of Secondary Education Directorate) नूतन बाला कपिला ने आदेश जारी किया है। इसके अनुसार अंतिम प्रकाशन से पूर्व ऑन लाइन आपत्तियां 23 फरवरी तक आमंत्रित की गई हैं। केवल अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारी जो कि शाला दर्पण पर नहीं जुड़े हैं, वे अपनी आपत्ति साक्ष्य सहित निदेशालय को भेज सकते हैं।