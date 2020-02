SSC CHSL result 2018 इस तारीख को होगा जारी, ऐसे करें डाउनलोड

SSC CHSL result 2018 : कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission) (SSC) ने विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की संभावित तारीख जारी कर दी है। नवीनतम सूचना के अनुसार, एसएससी सीएचएसल परीक्षा परिणाम (SSC CHSL exam result) आधिकारिक वेबसाइट पर अगले हफ्ते जारी किया जाएगा। आयोग ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर टियर 1 परीक्षा (Combined Higher Secondary Level Tier 1 exam) का आयोजन 1 से 11 जुलाई के बीच किया था। जबकि, टियर 2 परीक्षा 29 सितंबर, 2019 को आयोजित की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, एसएससी सीएचएसएल टियर 2 परीक्षा परिणाम (CHSL tier 2 exam result) अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 25 फरवरी, 2020 को जारी करेगा।

SSC CHSL result 2018 : ऐसे करें डाउनलोड

-एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर 'Combined Higher Secondary Level (10+2) Examination, 2018 - Declaration of Result of Tier-II for appearing in Tier-II (Descriptive Paper)' पर क्लिक करें

-CHSL results लिंक पर क्लिक करें

-स्क्रीन पर डिस्पले हो जाएगा रिजल्ट

-रिजल्ट को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें