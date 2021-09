UMC Recruitment 2021: स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय और फार्मासिस्ट सहित विभिन्न पदों पर निकली भर्ती, यहां से करें अप्लाई

UMC Recruitment 2021: उल्हासनगर नगर निगम (UMC) ने चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, फार्मासिस्ट, लैब तकनीशियन और चिकित्सालय प्रबंधक के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2021 तक वॉक-इन-इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। यह भर्ती कुल 251 पदों पर निकाली गई है। भर्ती संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए विस्तृत अधिसूचना अवश्य पढें।

महत्वपूर्ण तिथियां

वॉक-इन-इंटरव्यू - 4 से 8 अक्टूबर 2021

रिक्तियों का विवरण

चिकित्सा अधिकारी - 106 पद

स्टाफ नर्स - 76 पद

वार्ड बॉय - 78 पद

प्रयोगशाला तकनीशियन - 06 पद

फार्मेसिस्ट - 06 पद

अस्पताल प्रबंधक - 02 पद

शैक्षणिक योग्यता

उक्त पदों के लिए आवेदक का कक्षा 10वीं / एएनएम / जीएनएम / एमबीबीएस / संबंधित में डिप्लोमा / डिग्रीधारी होना जरुरी है। उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए विस्तृत अधिसूचना जरूर पढ़ें।

आयु सीमा

आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 38 वर्ष निर्धारित की गई है।

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा.

How to apply for UMC Recruitment 2021

इच्छुक उम्मीदवार दस्तावेजों के साथ उल्हासनगर नगर निगम (यूएमसी) में 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2021 तक वॉक-इन-इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं. उम्मीदवार भविष्य के संदर्भ के लिए आधिकारिक अधिसूचना का संदर्भ ले सकते हैं।