UPPCS Recruitment 2020: आयोग ने विभिन्न श्रेणी के 328 पदों पर निकाली भर्ती, फटाफट करें अप्लाई

UPPCS Recruitment 2020: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, चिकित्सा शिक्षा (एलोपैथी) विभाग में सहायक आचार्य, चिकित्सा शिक्षा (होम्योपैथी) विभाग में प्रवक्ता, लोक निर्माण विभाग में सहायक वास्तुविद और प्रशासनिक सुधार निदेशालय में शोध अधिकारी के पदों पर भर्ती अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती विभिन्न विभागों में रिक्त कुल 328 पदों को भरने के लिए निकाली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट, uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई है।

Click Here For Download Official Notification

UPPCS Recruitment 2020 Post Details

उच्च शिक्षा विभाग असिस्टेंट प्रोफेसर – 128 पद

चिकित्सा शिक्षा (एलोपैथी) विभाग सहायक आचार्य – 61 पद

चिकित्सा शिक्षा (होम्योपैथी) विभाग प्रवक्ता – 130 पद

गृह पुलिस विभाग (रेडियो सेवा) – 2 सहायक रेडियो अधिकारी

लोक निर्माण विभाग सहायक वास्तुविद – 3 पद

प्रशासनिक सुधार निदेशालय शोध अधिकारी – 4 पद

योग्यता मानदंड

शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें।

How To Apply For UPPCS Recruitment 2020

आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद होम पेज पर दिये गये ‘ऑल नोटिफिकेशंस/एडवर्टीजमेंट्स’ के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नये पेज पर सम्बन्धित विज्ञापन के साथ दिये गये अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद नये पेज पर सम्बन्धित पद के साथ दिये गये रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए आवेदन के समय उन्हें 105 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है।