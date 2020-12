UPSC CISF AC LDCE 2021: असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानें पूरी डिटेल्स

UPSC CISF AC LDCE 2021: संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर भर्ती के लिए लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (LDCE) का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट, upsconline.nic.in पर 2 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर, 2020 है। इस भर्ती के तहत असिस्टेंट कमांडेंट के कुल 23 रिक्त पद भरे जाने हैं। परीक्षा का आयोजन 14 मार्च, 2021 को किया जाना है। अधिक जानकारी के लिए, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, upsc.gov.in पर जाकर विस्तृत अधिसूचना जरूर पढ़ें।

शैक्षिक योग्यता व आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। वहीं, उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की गणना 1 अगस्त, 2021 के अनुसार की जाएगी। यानी कि उम्मीदवार का जन्म 2 अगस्त 1986 से पहले का नहीं होना चाहिए। हालांकि, एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।



चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), मेडिकल टेस्ट, साक्षात्कार व लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया की अधिक जानकारी के लिए, वेबसाइट पर जाकर अधिसूचना देख सकते हैं।

How To Apply For UPSC CISF AC Recruitment 2021

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, उम्मीदवार सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट, upsconline.nic.in पर लॉगइन करें। होमपेज पर उपलब्ध संघ लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए डीएएफ लिंक पर क्लिक करें। अब एक नया पेज खुलेगा। यहां CISF AC(EXE) LDCE-2021 के डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म (DAF) लिंक पर क्लिक करें। अब फिर से आपको एक नए पेज पर लाया जाएगा। यहां दिए गए परीक्षा के नाम के लिंक पर क्लिक करें। अब रजिस्ट्रेशन लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएं। मांगी गई जानकारी भर कर सबमिट करें। अब आपको लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। इसका उपयोग कर आगे की आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।