UPSC Exam: Time Table घोषित किया, यहां देखें पूरी डिटेल्स

UPSC Exam: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा वर्ष 2020 में 25 परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। 5 जनवरी को पहली परीक्षा इंजीनियरिंग सर्विसेज की तथा अंतिम परीक्षा 20 दिसंबर 2020 को होगी। जनवरी में 19 को Combined Geo Scientist, UPSC RT की परीक्षाएं होंगी। सिविल सर्विसेज प्री और फॉरेस्ट सर्विसेज प्री का एग्जाम 31 मई को होगा। Indian Engineering Services की परीक्षा जून में होगी।

उल्लेखनीय है कि UPSC की ओर से वर्षभर का कैलेंडर जारी किया जाता है। हालांकि कुछ चुनिंदा परीक्षाओं के आवेदन और तिथि में कभी-कभार ही परिवर्तन होता है। UPSC का कैलैंडर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.upsc.gov.in/ पर जारी किया गया है, जहां से इसे देखा जा सकता है।

इसके विपरीत राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) वर्षभर के दौरान होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी नहीं करता है। यही नहीं एक बार आवेदन के बाद भी कई परीक्षाओं को फॉर्म दुबारा से भरवा लिए जाते हैं। साथ ही आवेदन करते समय परीक्षा तिथि स्पष्ट नहीं होता है।

ये हैं UPSC Time Table

1. Engineering Services (Preliminary) Examination, 2020 - 05.01.2020 (Sunday)

2. Combined Geo-Scientist (Preliminary) Examination, 2020 - 19.01.2020 (Sunday)

3. Reserved for UPSC RT/ Examination - 19.01.2020 (Sunday)

4. C.D.S. Examination (I), 2020 - 02.02.2020 (Sunday)

5. Reserved for UPSC RT/ Examination - 23.02.2020 (Sunday)

6. CISF AC(EXE) LDCE-2020 - 01.03.2020 (Sunday)

7. Reserved for UPSC RT/ Examination - 08.03.2020 (Sunday)

8. N.D.A. & N.A. Examination (I), 2020 - 19.04.2020 (Sunday)

9. Civil Services (Preliminary) Examination, 2020 - 31.05.2020 (Sunday)

10. Indian Forest Service (Preliminary) Examination, 2020 through CS(P) Examination 2020 - 31.05.2020 (Sunday)

11. I.E.S./I.S.S. Examination, 2020 - 26.06.2020 (Friday)

12. Combined Geo-Scientist (Main) Examination, 2020 - 27.06.2020 (SATURDAY)

13. Engineering Services (Main) Examination, 2020 - 28.06.2020 (Sunday)

14. Reserved for UPSC RT/ Examination - 05.07.2020 (Sunday)

15. Combined Medical Services Examination, 2020 - 19.07.2020 (Sunday)

16. Central Armed Police Forces (ACs) Examination, 2020 - 09.08.2020 (Sunday)

17. Reserved for UPSC RT/ Examination - 23.08.2020 (Sunday)

18. N.D.A. & N.A. Examination (II), 2020 - 06.09.2020 (Sunday)

19. Reserved for UPSC RT/ Examination - 13.09.2020 (Sunday)

20. Civil Services (Main) Examination, 2020 - 18.09.2020 (Friday)

21. Reserved for UPSC RT/ Examination - 04.10.2020 (Sunday)

22. C.D.S. Examination (II), 2020 - 08.11.2020 (Sunday)

23. Indian Forest Service (Main) Examination, 2020 - 22.11.2020 (Sunday)

24. S.O./Steno (GD-B/GD-I) LDCE - 12.12.2020 (Saturday)

25. Reserved for UPSC RT/ Examination - 20.12.2020 (Sunday)