UPSC NDA 2 recruitment 2021: एनडीए 2 के लिए 9 जून को जारी हो सकता है नोटिफिकेशन, पढ़ें डिटेल

UPSC NDA 2 recruitment 2021: संघ लोक सेवा आयोग ( UPSC ) नेशनल डिफेंस एकेडमी ( NDA ) और नेवल एकेडमी ( NA ) परीक्षा (2) 2021 के लिए नौ जून को नोटिफिकेशन जारी कर सकता हैं। योजना के मुताबिक नौ जून को अधिसूचना जारी होने पर एनडीए और एनए के लिए इच्छुक उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यूपीएससी के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार यह परीक्षा 5 सितंबर को आयोजित की जानी है। उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा (II) 2021 आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, चयन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तिथियां, परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम, वेतन और अपडेट के बारे में डिटेल जानकारी यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in से हासिल कर सकते हैं।

संघ लोक सेवा आयोग ( UPSC ) की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा टू 2021 के लिए योग्य उम्मीदवार 09 से 29 जून 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर आवेदन कर पाएंगे। दूसरी तरफ इस बात की भी संभावना है कि देशभर में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए अधिसूचना को स्थगित कर दिया जाए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ताजा अपडेट के लिए यूपीएससी की आधिकारिक चेक करते रहें। पिछले साल आयोग ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी कैडेट प्रवेश योजना के तहत 413 रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे।

महत्वपूर्ण तिथियां

यूपीएससी एनडीए 2 अधिसूचना की तारीख 09 जून 2021।

यूपीएससी एनडीए 2 2021 आवेदन पत्र के लिए प्रारंभिक तिथि 09 जून 2021

यूपीएससी एनडीए 2 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 29 जून 2021

यूपीएससी एनडीए 2 परीक्षा तिथि 05 सितंबर 2021।

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यूपीएससी एनडीए एनए 2 2021 ( UPSC NDA 2 recruitment 2021 ) के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से 09 जून से 29 जून 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। नौ जून को अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आपको बता दें कि यह परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित होती है। पहली परीक्षा अप्रैल में और दूसरी परीक्षा सितंबर में ली जाती है। हालांकि, देश भर में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए सितंबर परीक्षा की अधिसूचना को स्थगित किए जाने की भी संभावना है।

