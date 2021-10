VSSC Recruitment 2021: ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई

VSSC Graduate Apprentice Recruitment 2021: विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) ने विभिन्न ट्रेड में कुल 167 ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार इन पदों के लिए 08 अक्टूबर 2021 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उक्त पदों के लिए आवेदक का प्रथम श्रेणी से B.E/B.Tech होना जरुरी है।

महत्वपूर्ण तिथि:

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 08 अक्टूबर 2021

रिक्तियों का विवरण

ग्रेजुएट अप्रेंटिस (कुल पद) -167

वैमानिकी/एयरोस्पेस-15

रासायनिक अभियांत्रिकी -10

सिविल इंजीनियरिंग-12

कंप्यूटर विज्ञान/इंजीनियरिंग-20

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग -12

इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग -40

मैकेनिकल इंजीनियरिंग -40

धातुकर्म-06

प्रोडक्शन इंजी.-06

फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग -02

प्रबंधन / खानपान प्रौद्योगिकी-04

शैक्षणिक योग्यता

ग्रेजुएट अप्रेंटिस: प्रथम श्रेणी B.E/B.Tech। [चार/तीन वर्ष की अवधि (लेटरल एंट्री के लिए)] संबंधित क्षेत्र में कम से कम 65% अंकों के साथ।

प्रबंधन / खानपान प्रौद्योगिकी: होटल प्रबंधन / खानपान प्रौद्योगिकी (एआईसीटीई अनुमोदित) में 60% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी की डिग्री (4 वर्ष की अवधि)।

आयु सीमा:

सामान्य उम्मीदवारों के लिए 08.10.2021 को अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है।

How to Apply for VSSC Graduate Apprentice Recruitment 2021

इच्छुक उम्मीदवार 08 अक्टूबर 2021 तक या उससे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.vssc.gov.in पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को पंजीकरण के लिए एक वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी का उपयोग करना आवश्यक है। इसका उपयोग भविष्य के अपडेट के लिए भी किया जाएगा। आवश्यकतानुसार संबंधित क्षेत्रों में सही डेटा दर्ज करें। एक विशेष ईमेल आईडी के साथ केवल एक बार आवेदन जमा किया जा सकता है। उम्मीदवारों को एनएटीएस पोर्टल (www.mhrdnats.gov.in) में नामांकन करना होगा और पंजीकरण के लिए शामिल होने के समय अपना नामांकन आईडी जमा करना होगा।