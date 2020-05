जानिए कब आएगा UP Board Result 2020, अलर्ट पाने के लिए यहां कराएं रजिस्ट्रेशन, कल से शुरू कॉपियों की चेकिंग

-यूपी बोर्ड की हाईस्कूल ( UP Board 10th ) इंटरमीडिएट ( UP Board 12th ) परीक्षाओं की आंसर-शीट की चेकिंग का काम 5 मई यानी मंगलवार से शुरू हो जाएगा

नई दिल्ली. UP board result 2020: CBSE EXAM 2020 को छोड़कर उत्तर प्रदेश (UP Board) में कोरोनावायरस (Coronavirus) के प्रकोप से पहले ही 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं पूरी हो चुकी थीं। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल ( UP Board 10th ) इंटरमीडिएट ( UP Board 12th ) परीक्षाओं की आंसर-शीट की चेकिंग का काम 5 मई यानी मंगलवार से शुरू हो जाएगा। छात्र -छात्राएं रिजल्ट के इंतजार में टकटकी लगाए हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगर कॉपियां जांचने की प्रक्रिया ठीक तरह से पूरी हो जाती है तो इस महीने के अंत में यूपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो सकता है। यूपी बोर्ड 2020 का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट upresults.nic.in पर जारी किया जाएगा।

25 मई के बाद आ सकता है रिजल्ट

यूपी बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव ने समाचार एजेंसी से कहा है कि यूपी बोर्ड (UP Board) परीक्षाओं की कॉपियां जांचने की प्रक्रिया 5 मई से शुरू होगी और 25 मई तक इवैल्यूएशन की प्रक्रिया समाप्त होने की संभावना है। इवैल्यूएशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नतीजें जल्द ही घोषित किए जाएंगे ताकि स्टूडेंट का अकेडमिक सेशन खराब न हो। यूपी बोर्ड सचिव का ये बयान कोरोनावायरस लॉकडाउन के दो सप्ताह के लिए आगे बढ़ाने के बाद आया है।

कोरोना वायरस के चले नहीं हो पाई थी कॉपियां चेक

गौरतलब है कि इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 6 मार्च तक चली थीं। लेकिन कोरोनावायरस और लॉकडाउन के चलते बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियां चेक नहीं हो पाई थीं। इस बार 10वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में करीब 10 लाख और 12वीं में करीब 26 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे।