Fake Candidate : परीक्षा देने पहुंचे दो फर्जी अभ्यर्थी, फिर हुआ कुछ ऐसा

- बीए प्रथम वर्ष (BA Ist year) की परीक्षा शुरू होते ही वीक्षक ने जांच शुरू की तो पकड़ में आए दोनों युवक

जोधपुर Published: May 25, 2022 10:42:42 pm

जोधपुर।

प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ-साथ अब सामान्य परीक्षाओं में भी फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा देने लगे हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराने परिसर (JNVU Old campus) िस्थत जसवंत हॉल (Jaswant Hall of JNVU old campus) में बुधवार को दो फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़कर (2 Fake candidates caught in BA Ist year exam) उदयमंदिर थाना पुलिस (Police station Udaimandir) को सौंपे गए। जिन्हें गिरफ्तार किया गया।

थानाधिकारी अमित सिहाग (SHO Amit Sihag) ने बताया कि जेएनवीयू ओल्ड कैम्पस (JNVU Old campus) के जसवंत हॉल में अपराह्न तीन से शाम छह बजे तक बीए प्रथम वर्ष (BA Ist year exam) की परीक्षा थी। परीक्षा शुरू होने पर वीक्षक निखिल परिहार ने परीक्षार्थियों की जांच शुरू की। इस दौरान अभ्यर्थी रावलसिंह की जगह अन्य युवक परीक्षा देते पाया गया। जिसने अपना नाम भवानी सिंह बताया। वहीं, जसवंत हॉल में ही श्रवणसिंह की जगह महेन्द्रसिंह परीक्षा देते पाया गया। वीक्षक ने केन्द्राधीक्षक को सूचित किया। फिर दोनों फर्जी अभ्यर्थियों को पुलिस को सौंप दिया गया। देर शाम केन्द्राधीक्षक कृष्ण अवतार गोयल ने दोनों के खिलाफ अलग-अलग एफआइआर दर्ज FIR registered against fake candidates) कराई। पुलिस ने शेरगढ़ तहसील में सेतरावा निवासी फर्जी अभ्यर्थी भवानी सिंह (18) पुत्र मोहनसिंह और बाड़मेर जिले के गिराब थानान्तर्गत असाड़ी गांव निवासी महेन्द्रसिंह (19) पुत्र रामसिंह को गिरफ्तार किया। मूल अभ्यर्थी रावलसिंह व श्रवणसिंह पकड़ में नहीं आ पाए हैं। पुलिस ने शेरगढ़ तहसील में सेतरावा निवासी फर्जी अभ्यर्थी भवानी सिंह (18) पुत्र मोहनसिंह और बाड़मेर जिले के गिराब थानान्तर्गत असाड़ी गांव निवासी महेन्द्रसिंह (19) पुत्र रामसिंह को गिरफ्तार किया। मूल अभ्यर्थी रावलसिंह व श्रवणसिंह पकड़ में नहीं आ पाए हैं।

