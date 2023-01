Robbery : दो घंटे में लाखों की दो लूट, चार दिन बाद भी लुटेरों का सुराग नहीं

जोधपुरPublished: Jan 05, 2023 10:55:59 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- नया साल लगते ही बाइक सवार लुटेरों ने सरदारपुरा बी रोड व झालामंड बाइपास पर की थी लूटपाट

- सीसीटीवी फुटेज पर टिकी पुलिस की उम्मीदें

Robbery : दो घंटे में लाखों की दो लूट, चार दिन बाद भी लुटेरों का सुराग नहीं

जोधपुर।

नववर्ष के दूसरे ही दिन यानि दो जनवरी की रात दो घंटे के भीतर मुख्य बाजार सरदारपुरा बी रोड (Gikd ornaments robbery with a lady) और झालामण्ड बाइपास पर कबाड़ी के गोदाम में लाखों (Lakhs of Rs robbery in Scrap godown) की लूट करने वाले नकाबपोश लुटेरों का चार दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। सीसीटीवी फुटेज (CCTV footage) के आधार पर सरदारपुरा थाना पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी है, लेकिन लुटेरे पकड़े नहीं जा सके हैं।

केस : 1

2 जनवरी शाम 6.40 बजे : कमला नेहरू नगर निवासी राजू बनिक की झालामण्ड बाइपास पर पेट्रोल पम्प के पास कबाड़ी का गोदाम है, जहां पांच-छह नकाबपोश आए और बंदूक से डरा-धमकाकर गल्ले से ढाई लाख रुपए लूटकर कुछ दूर खड़ी दो बाइक पर भाग गए थे। कुड़ी भगतासनी थाने में लूट का मामला दर्ज है। फिलहाल लुटेरों का पता नहीं लग पाया है। थानाधिकारी सुमेरदान चारण का कहना है कि जांच की जा रही है। गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तीन महीने से बंद हैं।

--------------------------

केस : 2

2 जनवरी रात 8.20 बजे : 11वीं पाल रोड निवासी अमित शर्मा अपनी पत्नी सुनीता के साथ सरदारपुरा गोल बिल्डिंग के पास सुनार से आभूषण खरीदकर मोपेड पर घर लौट रहे थे। सरदारपुरा बी रोड पर मोटरसाइिकल सवार दो युवकाें ने मोपेड पर बैठी महिला के हाथ से आभूषण का बैग लूट लिया था और लुटेरे भाग गए थे। लूट का मामला दर्ज कर पुलिस लुटेरों की तलाश के प्रयास कर रही है। थानाधिकारी सोमकरण का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। लुटेरे नकाबपोश थे। इनका रूट पता लगा है। उस आधार पर पकड़ने की कोशिश की जा रही है।