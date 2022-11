Fraud : निवेश का झांसा देकर दो महिलाओं से 29 लाख रुपए वसूले

- सोने के जेवर गिरवी रखकर निवेश किए, अब जान से मारने की धमकियां दे रहे

जोधपुर Published: November 19, 2022 11:59:10 pm

जोधपुर।

चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थानान्तर्गत (Police station Chopasni housing board) डीपीएस (DPS) सर्कल के सामने आवासीय कॉलोनी में कुछ युवकों ने एक कम्पनी में निवेश करने पर बेहतर प्रतिफल मिलने का झांसा देकर दो महिलाओं से 29 लाख रुपए (29 Lakh Rs fraud with two ladies on behalf of investment) ऐंठ लिए। प्रतिफल व मूल राशि मांगने पर जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। परेशान महिलाएं थाने पहुंची और दो महिलाओं सहित सात जनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया।

पुलिस के अनुसार आशापूर्णा नगर निवासी की दो महिलाओं की शिकायत पर उदयपुर निवासी सिद्धार्थ पुत्र राजेन्द्र चौधरी, सरदारपुरा सी रोड निवासी धनन्जय पुत्र सिद्धार्थ चौधरी, आशापूर्णा नगर निवासी राजेन्द्र चौधरी, गीता चौधरी, अनीत चौधरी, तपेन्द्र चौधरी व कुशल पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है। आरोपियों में कुशल पटेल कम्पनी में एकाउंटेंट बताया जाता है।

आरोप है कि आरोपियों ने सौ रुपए निवेश के बदले 140 व 25 हजार रुपए निवेश के बदले 35 हजार रुपए प्रतिफल मिलने का झांसा दिया था। इन्होंने रजीता गार्नर प्राइवेट लिमिटेड में निवेश करने का भरोसा दिलाया था। सिद्धार्थ को भाई मानने के चलते महिलाओं ने विश्वास कर जमा पूंजी निवेश कर दी। इतना ही नहीं, सोने के आभूषण गिरवी रखकर रुपए निवेश कर दिए। एक महिला ने 25 लाख रुपए और दूसरे महिला ने 4 लाख 13 हजार रुपए निवेश कर दिए।

काफी समय बाद भी कोई प्रतिफल न मिलने पर महिलाओं ने आरोपियों से सम्पर्क किया। पहले तो टालमटोल करते रहे। फिर राशि लौटाने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी जान से मारने की धमकियां तक देने लग गए।

