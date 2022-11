Attempt to murder : लूट के बदले मिलने थे पांच लाख रुपए, नौकर पर हमला कर भागे

जोधपुरPublished: Nov 28, 2022 12:39:21 am Submitted by: Vikas Choudhary

- जानलेवा हमले के दो आरोपी गुजरात से गिरफ्तार

जोधपुर।

माता का थान थाना पुलिस (Police station Mata Ka than) ने 80 फुट रोड (80 Ft Bhadwasiya) पर विश्वकर्मा नगर स्थित एक डॉक्टर के मकान में आधी रात एक गार्ड पर जानलेवा हमला करने के मामले में दो महीने बाद दो युवकों को गिरफ्तार (Attempt to murder for big robbery) किया। दो-तीन अन्य की तलाश की जा रही है। आरोपी लूट के लिए डॉक्टर के मकान में घुसे थे, लेकिन जानलेवा हमला कर भाग गए थे। (Two arrested in attempt to murder case)

थानाधिकारी राजूराम ने बताया कि गत 27 सितम्बर की मध्यरात्रि डेढ़ बजे चार बदमाशों ने 80 फुट रोड पर विश्वकर्मा नगर निवासी डॉ रविन्द्रसिंह के मकान में धावा बोला था। मकान में काम करने वाला भीलवाड़ा निवासी गोविंद्र जाटोलिया चौक में सो रहा था। चारों बदमाशों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया था। सिर में गंभीर चोट से खून बहने लग गया था। तब सभी हमलावर भाग गए थे।

तकनीकी पहलू व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश शुरू की गई। इनसे मिले सुराग के आधार पर पुलिस गुजरात भेजी गई, जहां बनासकांठा व सूरत में दबिश देकर मूलत: जालोर के रूचियार में भीलों का बास हाल गुजरात के बनासकांठा निवासी श्रवण कुमार पुत्र भीमाराम भील और बनासकांठा निवासी मगन पुत्र जेठा भील को गिरफ्तार किया गया।

मकान से बड़ा हाथ मारने की थी साजिश

पूछताछ में सामने आया कि श्रवण कुमार व मगन बनासकांठा और सूरत में मजदूरी करते हैं। सूरत में इनकी मित्रता लक्की से हुई थी। उसने दोनों को दशरथ के बारे में अवगत कराया और उसके एक काम के बदले पांच लाख रुपए मिलने का प्रस्ताव रखा। इस पर तीनों आरोपी 25 सितम्बर को सूरत से जोधपुर आए थे, लक्की ने इनको दशरथ से मिलवाया था। तब उसने लूट की साजिश के बारे में जानकारी दी थी। चारों ने डॉक्टर के मकान की रैकी की थी और फिर साजिश रची थी।

