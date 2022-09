Fraud Gang : शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर 50 लाख ठगे, सात गिरफ्तार

- आगरा में पकड़े जाने पर पुलिस पूछताछ में जोधपुर की वारदात भी स्वीकारी

जोधपुर Published: September 10, 2022 11:07:50 pm

जोधपुर।

देवनगर थाना पुलिस (Police station Devnagar) ने चौहाबो (CHB Sec-1) सेक्टर-1 की सेवानिवृत्त शिक्षिका (50 lakh Rs Fraud with Retd teacher) से 50 लाख रुपए ऐंठने के मामले में शातिर ठग गिरोह के 7 जनों को आगरा से गिरफ्तार (7 arrest from Agra in 50 lakh Rs fraud case) किया। गिरोह के सरगना का अभी तक सुराग नहीं लग सका है। यह गिरोह महाराष्ट्र के पुणे में भी 75 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में वांटेड है। (Online fraud gang arrest)

थानाधिकारी जयकिशन सोनी ने बताया कि चौहाबो सेक्टर-1 की एक शिक्षिका ने गत 24 दिसम्बर को धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में आगरा पुलिस से मिले के आधार पर उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद निवासी राहुल सिंह पुत्र पप्पुसिंह, आशीष पुत्र रविन्द्र जाटव, संदीप कुमार पुत्र धर्मपाल, दिल्ली में लक्ष्मीनगर निवासी शहवान पुत्र सलीम अहमद, यूपी में कासगंज निवासी साहिब खान पुत्र नासिर अली, तौसिफ खान उर्फ तौजिफ उर्फ तुआज्जिब खान पुत्र अकील अहमद और हरियाणा में फरीदाबाद निवासी बबलू पुत्र बिंधश्वर पासवान को गिरफ्तार किया गया।इन सभी को प्रोडक्शन वारंट पर आगरा की जेल से गिरफ्तार करके लाया गया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमाण्ड लिया गया है। इनमें राहुल व संदीप बैंक खाता धारक है। संदीप देहरादून में भी वांछित है।

छह माह में सौ लेन-देन से गंवाए 50 लाख रुपए

ठग गिरोह ने गत वर्ष शिक्षिका को कॉल कर निजी बीमा पॉलिसी मैच्योर होना बताई थी। फिर उसने बीमा पॉलिसी की बजाय शेयर मार्केट में निवेश करने का झांसा दिया था। उसकी बातों में आकर सेवानिवृत्त शिक्षिका ने छह माह में सौ से अधिक लेन-देन कर 50 लाख रुपए ठग गिरोह के खातों में जमा करवा दिए थे। फिर गिरोह ने बात करनी बंद कर दी थी। तब धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया था।

दो वारदात में एक बैंक खाते के उपयोग से पकड़े

गत दिनों यूपी की आगरा रेंज पुलिस के साइबर क्राइम थाना पुलिस ने सातों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में गिरोह के जोधपुर में एक वारदात करने का पता लगा था। देवनगर थाना पुलिस ने आरोपियों से जांच की। जिसमें सामने आया कि गिरोह ने आगरा व जोधपुर की वारदात में बैंक का एक खाता कॉमन है। जिससे गिरोह के शिक्षिका से ठगी की पुष्टि हुई थी।

